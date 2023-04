Pretty Yende e Nadine Sierra concerto al San Carlo il 21 maggio

Per Pretty Yende e Nadine Sierra concerto straordinario al San Carlo il 21 maggio. Lo ha annunciato il coordinatore dell'area artistica Ilias Tzempetonidis ieri sera al termine del recital della Yende in un teatro gremito riaperto dopo tre mesi di chiusura per lavori. E' stato proprio il successo di pubblico richiamato dalla soprano sudafricana a spingere il teatro ad un bis. Ma non si poteva ripetere semplicemente l'appuntamento.

Ecco così l'idea di riproporre in esclusiva italiana il recital che le due cantanti hanno eseguito alla Philharmonie di Parigi qualche settimana fa dirette da Giacomo Sagripanti.

In locandina arie e duetti scoppiettanti che ben si adattano alle voci dei due soprani: quindi Rossini, Donizetti, ma anche Bellini e Massenet per il piacere dei melomani più raffinati. Le due dive del belcanto torneranno ancora a Napoli nel corso della prossima stagione lirica.