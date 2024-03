Napoli, educa-attori e giovani sul palco al Piccolo Bellini

«Passaggi» è lo spettacolo di Trerrote e Maestri di Strada con la regia di Nicola Laieta e con i giovani e gli educ-attori del laboratorio di teatro educazione: in programma il 27 marzo, con una doppia replica alle 10 e alle 12, al teatro Piccolo Bellini in via Conte di Ruvo a Napoli, nell'ambito del progetto Dar Lugar - Abitare la bellezza dell'istituto comprensivo Aldo Moro con il sostegno del ministero della Cultura e della Siae (programma “Per Chi Crea”).