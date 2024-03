Franco Ricciardi al Teatro Cilea di Napoli: «Qui tutto ha avuto inizio»

Il tour teatrale nazionale «Je» di Franco Ricciardi prosegue oggi lunedì 25 marzo al Teatro Cilea di Napoli; oramai un teatro di riferimento anche per la musica dl vivo. «La decisione fu presa subito dopo il concerto allo stadio Maradona, io e la mia squadra ci domandammo cos'altro potevo fare dopo un simile evento. Esibirmi al teatro fu la risposta tra le più entusiasmanti, qui non solo canto ma mi confido, mi racconto. Sono con la mia famiglia, ed è bellissimo », dichiara Franco Ricciardi. Il cantante dopo aver girato la penisola con più di trenta date tra Palermo, Modena, Milano e Bari, ritorna ad esibirsi nella sua città, che ha dato il via, oltre vent’anni fa, alla scena Urban Napoletana.

Con una presenza nei teatri italiani di oltre 25 mila le persone «Je» non è solo il titolo dell'ultimo album di Franco Ricciardi, e quindi la rappresentazione visiva e canora di alcuni pezzi del disco, ma è un viaggio intimo nel mondo di Franco.

«Je», che significa «Io», è la raffigurazione della sua intera carriera, l'intero vissuto di un giovane ragazzo che da Secondigliano arrivava a piedi sino al famoso Stadio di Fuorigrotta per far ascoltare le sue canzoni, divenuto poi uomo, consapevole del suo talento con il concerto allo stadio Maradona.

Il concerto, dalla durata di due ore, racconta la vita di Franco che si mette completamente a nudo, dai suoi affetti più cari alla musica.

Non manca infatti l'omaggio ai suoi genitori: «Parlo anche della stanza da letto di mia madre e mio padre - aggiunge - quella dove sono nato. È in quella stanza che nacquero sia Francesco Liccardo che Franco Ricciardi. È dove tutto ha avuto inizio».

Si intrecciano i ricordi alle canzoni: «Canto anche il primo brano che abbia mai cantato “'O Tren do sole” di Mario Merola, ricantarlo davanti al pubblico è un' emozione fortissima.

Non mi aspettavo di fare sold out per tutti i teatri, sono contentissimo vuol dire che le persone mi sentono vicino, lo sanno che canto per loro e per me questo è il successo più grande».

Quello di Ricciardi non è solo un tour dei principali teatri di tutta Italia, da bravo cantapopolo si recherà in tutti i mercati rionali delle città che andrà a visitare per salutare la gente e potersi così sentire sempre a casa.