Pomigliano, arriva il tour di Mariano Grillo al Teatro Gloria

Continua senza sosta l'esaltante tour dell'attore comico e cabarettista Mariano Grillo. Tra tante soddisfazioni e nuove esperienze il giovane artista prosegue nel suo entusiasmante itinerario che il prossimo 14 aprile lo porterà al Teatro Gloria di Pomigliano d'Arco con lo spettacolo “Tutto Sotto Controllo”.

Una nuova tappa per l'apprezzato attore che farà solo da battistrada per tanti nuovi appuntamenti in calendario che lo vedranno giungere anche nella Capitale e poi in tante altre piazze italiane.

Ed è con queste premesse, mentre è già al lavoro per un prossimo nuovo e divertente spettacolo da portare in scena nella prossima stagione, che Grillo ricorda i suoi esordi.

«Mi sono avvicinato al teatro - spiega l'artista - grazie all'eredità ricevuta da mio padre che portava avanti una sua compagnia teatrale. Ho scelto fin da subito il genere comico perché quel senso di donare un sorriso alla gente mi fa stare bene e mi fa sentire felice! Da piccolo ero affascinato da Eduardo, Totò, Massimo Troisi, dei miti assoluti che hanno portato Napoli nel mondo. Sono stati loro a far nascere dentro di me la volontà di ridere e far ridere per contrastare le brutture del mondo».

«Negli ultimi venti anni- ha detto ancora Mariano Grillo- il mondo è tanto cambiato. Oggi ci sono i social che rendono tutto più immediato. Prima, quando ancora non esistevano Facebook, Instagram e TikTok, andavi a vedere un comico proprio per restare sorpreso da ciò che avrebbe detto e da come avrebbe trattato i vari argomenti legati ai temi dell'attualità, dei personaggi famosi e della politica. Oggi far ridere è diventata una missione più complicata. E ciò, perché veniamo travolti ogni giorno da tante notizie che ci conducono quasi sempre ad eventi negativi. Con i miei spettacoli trattando in maniera ironica gli argomenti del presente e le cose di tutti i giorni come i temi riguardanti i punti critici nella coppia, dal fidanzamento al matrimonio e quelli inerenti i problemi della società napoletana, cerco di divertire e fare riflettere al tempo stesso. Per il futuro dico sempre che “il meglio deve ancora venire” e sono sempre pronto a vivere tante altre emozioni con i miei spettacoli in giro per l’Italia».