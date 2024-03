A Pozzuoli FotoArtinGarage presenta «Sguardi»

All’Art Garage di Pozzuoli fino al 15 marzo c'è "Sguardi", il lavoro di Maurizio Magnetta, fotografo e architetto napoletano, che costituisce il sesto appuntamento della rassegna fotografica FOTOARTinGARAGE, giunta alla VII edizione, promossa dalla Associazione ETS Phlaegraen Tales, presieduta da Matteo Biccari. Si tratta della stessa che ha dato vita al Pozzuoli Foto Fest, andato in scena al Rione Terra per la prima volta lo scorso ottobre e di cui si sta lavorando alla seconda edizione.

“SGUARDI è un progetto fotografico nato nel febbraio 2020, in occasione di un viaggio in Tanzania come volontario con l’associazione AFRICAINTESTA per partecipare alla progettazione e realizzazione dell’ampliamento del villaggio San Francesco che accoglie i bambini più vulnerabili, albini ed orfani, per garantire loro un’infanzia dignitosa.

Si racconta la vita quotidiana nell’Africa Sub Sahariana e soprattutto le condizioni di circa 50 milioni di bambini che hanno perso uno o entrambi i genitori e che spesso sono costretti a crescere da soli o con il supporto limitato di qualche adulto.

«Disperazione, rassegnazione, allegria, amore, dignità: lo sguardo dell’altro ci parla oltre le parole e ci colpisce nel profondo. Possiamo non comprendere le parole ma gli sguardi arrivano dritti all’anima», ha spiegato Magnetta del suo lavoro.

Ancora una volta la rassegna, curata da Gianni Biccari, si conferma una valida realtà di confronto su temi sociali ed attuali.

«Negli anni Fotoartingarage si è conquistato un posto nel panorama culturale napoletano della fotografia, si è ritagliata una buona credibilità, per continuità è tra le migliori, ed è un luogo dove c'è dibattito vero come ha sottolineato Luca Sorbo professore di Storia e Cultura della Fotografia e consulente scientifico di Pozzuoli FotoFestival al primo incontro della stagione in corso. Abbiamo ospitato in questi anni tanti fotografi del panorama napoletano: Peppe Esposito. Pino Guerra, Franco Esse, Alessio Paduano, Roberto Salomone, Pino Miraglia, Fernando Pisacane….un mix tra fotografi professionisti e bravissimi amatori» ha commentato Biccari, con uno sguardo al Festival che lo scorso anno ha debuttato con ospiti del calibro di Fabio Donato, Luciano Ferrara, Ugo Pons Salabelle, Sergio Siano, Yvonne de Rosa e quest’anno vedrà la seconda edizione. «Pozzuoli Foto Fest è stata la giusta prosecuzione di questo lavoro svolto negli anni con la rassegna Fotoartingarage realizzata in collaborazione con Art garage di Emma Cianchi e Veronica Grossi. Stiamo lavorando all'edizione di quest’anno del Festival, di cui a breve saranno resi noti gli ospiti e le date», ha concluso.

Fino al 15 marzo

Lun-Sab 16.30-20, di mattina e domenica su appuntamento

Dove:

Art Garage, Viale Bognar, 21 Pozzuoli

081.3031395 – 3388805491