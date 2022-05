Nuovo Teatro Sanità, in scena «Real Heroes» per rassegna Percorsi contemporanei

Al Nuovo Teatro Sanità per la rassegna Percorsi contemporanei, realizzata da nts’ insieme a Mutamenti / teatro civico 14 di Caserta, con il supporto del teatro pubblico campano, domenica 8 maggio (ore 17.00 e ore 20.00) va in scena Real Heroes di Mauro Lamanna e Juan Pablo Aguillera Justiniano, una performance itinerante e immersiva nel quartiere Sanità (con partenza dalla Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi), che fa uso di dispositivi audio 360 e virtual reality per raccontare la storia di due padri costretti a separarsi dai loro figli.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Al Nest il 14 e il 15 maggio «L'onna», tratto da... L'ESPOSIZIONE La mostra di moda creata dalla partnership tra Reggia Outlet e Teatro... LA MOSTRA Palazzo Reale di Napoli, si inaugura la mostra su Don Chisciotte tra...

Real Heroes racconta le vicende di due padri, uno italiano e l’altro cileno, costretti a separarsi dai loro figli per amore, per dovere, ma soprattutto per resistenza. Gianluca, dopo aver perso il lavoro ed essersi separato dalla moglie, per garantire a suo figlio una vita felice e serena, è costretto a vivere in macchina.

Quel luogo, la sua automobile, diventa per padre e figlio il posto più intimo e magico che esista. Sebastian invece è un padre cileno a cui la polizia segreta della dittatura di Pinochet ha sequestrato i figli a causa delle sue lotte da attivista.

Così decide, per farli liberare, di cospargersi di benzina e paraffina e, infine, di darsi fuoco, sul sagrato della cattedrale della sua città. Il pubblico verrà dotato di cuffie wi-fi e, seguendo una bandiera rossa, intraprenderà un percorso attraversando i luoghi del quartiere scelto, ascoltando le storie scritte dai due autori e raccontate da tre voci narranti.