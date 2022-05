Al Teatro CortéSe in scena «Scusate, sono di passaggio» di Angelo Belgiovine

Nuovo significativo appuntamento al Teatro CortéSe con il ritorno sulle scene napoletane dell'autore, attore e regista Angelo Belgiovine. Il popolare comico e apprezzato autore televisivo che, sabato 21 maggio 2022 alle ore 21:00 sarà di scena nello spazio di viale del Capricorno, 4 ai Colli Aminei, con «Scusate, sono di passaggio».

Uno spettacolo dirompente dalle risate assicurate tipico di quel cabaret-teatro di qualità firmato Belgiovine. Per tutti, un lavoro in cui ogni spettatore si identifica nel percorso di vita comico e messo in scena.

Dal rapporto con la famiglia, alla scuola, ai ricordi amorosi adolescenziali fino alla costituzione di una propria famiglia. Monologhi serrati, divertentissimi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Claudio Lardo.