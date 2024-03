Al Teatro CortéSe “I giornalisti quasi disoccupati” di Ettore Massa e Massimo Carrino

Nuovo esilarante appuntamento al Teatro CortéSe dei Colli Aminei dove sabato 23 marzo alle 21.00 e domenica 24 alle 18.00, Ettore Massa e Massimo Carrino, interpreti ed autori saranno i protagonisti dello spettacolo comico “​Giornalisti quasi disoccupati”. Prendendo spunto da news e fatti reali, il duo propone la propria versione satirica e comica del mondo che ci circonda.

Sull'onda del successo “Fakepage.it”, la sit-com che racconta le vicende di una redazione giornalistica online sull'orlo del fallimento, il duo, dall'esperienza ventennale nel campo artistico, si cimenta sugli stessi temi anche a teatro portando nello spazio di Viale del Capricorno, 4 insieme all'attrice Giusy Freccia e con la regia di Lucio Pierri, le avventure di due giornalisti che per disperazione decidono di pubblicare fakenews, ovvero finti scoop, interpretando loro stessi i diversi personaggi presenti nei servizi realizzati tra cui un politico e un virologo.

Per il pubblico del Teatro CortéSe un testo comico di cocente attualità che mette in evidenza come il meccanismo dell’informazione sia stato completamente stravolto dai social media.

Oramai è diventato completamente impossibile distinguere la verità dalla falsità, e le fakenews condizionano sempre di più la nostra vita e le nostre scelte, modificando anche i nostri rapporti intersociali.