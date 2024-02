The Ranch is Empty al Piccolo Bellini nel weekend

Nel fine settimana, The Ranch is Empty - Capitale umano, al Piccolo Bellini. Creato e interpretato da

Faustino Blanchut, Patryck Kłos, Natalia Vallebona, Marianna Moccia/Elisa Quadrana, Maxime Pichon, Eleonore Pinet Bodin, con la coreografia e messa in scena di Natalia Vallebona, la drammaturgia e messa in scena di Faustino Blanchut, music composition di Maxime Pichon & Patrick Belmont, disegno luci di Quentin Maes, produzione di Poetic Punkers, con la coproduzione del Teatro della Tosse, Boarding PassPlus, Abbondanza Bertoni. partner Wolubilis, Le BAMP, LOBO Festival Toulouse, Les Noctambules Nanterre

Uno spettacolo dinamico, fisico e travolgente che indaga, con la danza urbana dei Poetic Punkers, le dinamiche di un futuro distopico.

Chi viene manipolato? Chi è il manipolatore? Chi è la vittima e chi il salvatore? Chi è la preda e chi il cacciatore? L’opera è ossessionata da un meccanismo di corpo a corpo in cui ognuno è obbligato a mantenere la distanza emotiva, l’anonimato, la solitudine.

Sebastião Salgado nel libro Exodus racconta la storia del nostro tempo attraverso i momenti drammatici ed eroici di singoli individui. ponendo un’importante domanda: nel nostro cammino verso il futuro non stiamo forse lasciando indietro gran parte del genere umano? Attraverso l’opera i coreografi danno all’atto empatico un’importanza centrale capace di restituire la singolarità alla massa anonima che ogni giorno si incrocia.