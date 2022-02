A Napoli apre «Spazio Tra», coworking e formazione a cura del collettivo Disintegrati

Uno spazio artistico che "dialoga" con il territorio in maniera costruttiva. In via Cisterna dell’Olio 5, nel centro storico di Napoli a due passi da piazza Dante, il collettivo artistico Disintegrati inaugura sabato 26 febbraio Spazio Tra - hub di formazione e co-progettazione artistica.

Spazio Tra è frutto della collaborazione tra il collettivo Disintegrati, Accademia di Belle Arti di Napoli e il progetto artistico #CUOREDINAPOLI.

In città nasce così il primo spazio creativo condiviso, frutto di un anno di lavoro nel quartiere di Montesanto finanziato dal PON Metro Napoli i Quartieri dell’innovazione.

Progetto “Spazi di innovazione sociale - percorsi di inclusione attiva” Bando IQ - i quartieri dell’innovazione.

L’apertura di questo spazio libero di condivisione e formazione permette al collettivo Disintegrati di lavorare a stretto contatto con il territorio napoletano e i suoi quartieri. Il progetto è basato sulla partecipazione diretta degli abitanti per la realizzazione di eventi a Napoli. Il quartiere di Montesanto si trasformerà in un laboratorio permanente di formazione, basato sulla collaborazione attiva tra le persone.

Spazio Tra è un hub fisico e digitale per la formazione e la co-progettazione artistica. Il focus principale è l’ideazione e realizzazione di opere-evento relazionali e interattive che intercettino i bisogni reali delle persone e impattino positivamente la vita del quartiere.



Le opere-evento connettono gli output dei laboratori diffusi con gli artisti che attraversano lo spazio di coworking e con i piccoli commercianti presenti nel quartiere. Nei laboratori si lavorerà a stretto contatto con associazioni, abitanti e commercianti per rafforzare lo storytelling e la brand identity del quartiere, creando contenuti digitali e fisici. Target dei laboratori sono giovani e artisti che potranno sperimentare e seguire un progetto articolato e multidisciplinare, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione, confrontandosi sul piano della realtà e relazionandosi con un pubblico e un cliente. Nello spazio di coworking creativo vengono offerti strumenti tecnologici e artistici e una postazione di lavoro. L’aspetto innovativo è da individuare nei servizi di consulenza tecnico/artistica “facile e veloce”, nello sviluppo di progetti condivisi e nella possibilità di realizzare installazioni e merchandising legati alle opere-evento.

Intercettando le relazioni già presenti sul territorio, saranno coinvolti i commercianti, protagonisti e beneficiari del progetto e insieme e per loro verranno sviluppati i contenuti dei laboratori e le attività dell’opera-evento finale.

L’azione sarà tanto più efficace quanto più generativa e riproducibile possibile: l'obiettivo è dotare i commercianti e gli abitanti delle risorse umane e materiali necessarie per trasformare il quartiere

in un punto turistico e culturale, rafforzando il senso di appartenenza al territorio comune.

Parallelamente le persone che attraverseranno l’hub per il coworking e/o per i laboratori, saranno abilitate all’uso di strumenti tecnici e digitali ma soprattutto alla condivisione degli stessi, sviluppando la consapevolezza che la crescita individuale passa attraverso la crescita collettiva.

Montesanto è il campo di sperimentazione in cui i partecipanti ai laboratori potranno lavorare a stretto contatto con gli abitanti del quartiere, e in un costante lavoro di scambio reciproco tutte le parti avranno la possibilità di vedere effettivamente i risultati della loro collaborazione.

Spazio Tra accoglierà i laboratori: narrazione di quartiere, progettazione di comunità digitali, dispositivi estetici acceleranti, segno d’appartenenza, interconnessi tra loro e la cui risultante confluirà in opere-evento.

Attraverso gli output dei suoi laboratori, Spazio Tra contribuirà a riqualificare il territorio di Montesanto e mettere in evidenza le dinamiche del quartiere.

Il coworking di Spazio Tra offre scrivanie, strumenti digitali e fisici, consulenze veloci con professionisti, spazi per riunioni, internet wifi, collaborazioni con artisti e progetti collettivi.

Presenti all’inaugurazione il team Disintegrati, i partner e sostenitori del progetto: il city brand #CUOREDINAPOLI, Accademia di Belle Arti di Napoli con il corso di Nuove Tecnologie dell’Arte, associazione DAM, Associazione Vicoli in Corso, Lo Sgarrupato, Parco sociale Ventaglieri, Associazione informale della Pignasecca.



Spazio Tra esarà aperto da lunedì 28 febbraio 2022.



È possibile seguire tutte le attività sulle pagine Facebook e Instagram digitando semplicemente SPAZIO TRA e Disintegrati mentre per sostenere il progetto Spazio Tra è possibile visitare il sito web spaziotra.xyz oppure scrivere una mail a info@disintegrati.it

Disintegrati APS è un’Associazione di Promozione Sociale attiva sul territorio napoletano dal 2015 che propone nuove modalità di crescita territoriale.

L’associazione ha l’obiettivo di promuovere, coordinare e incentivare azioni artistiche in grado di valorizzare il territorio napoletano.

L’associazione Disintegrati persegue esclusivamente fini artistici e sociali, formativi, di studio e di ricerca. Arte people specific | eventi | comunicazione non convenzionale | guerrilla marketing