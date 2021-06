Ispirazione Puglia con band dal vivo per ripartire e celebrare l’estate 2021

Green pass e vaccini o tamponi certificati per un originale dinner show di ripartenza.

Come ad ogni inizio estate per celebrare onomastico e compleanno con stile, convivio e la miglior musica dal vivo, qualche sera fa Ester Eles Gatta, designer e produttrice vomerese, ha chiamato in raccolta gli amici più vicini in una sorprendente location immersa nel verde sulla collina di Posillipo. In un giardino alberato fiabesco quanto segreto a ridosso di via Tito Livio, l’intraprendente Gatta ha inscenato «Puglia & Party»: con questo nome e tema della festa un opulento omaggio alla tavola e le specialità della regione degli uliveti, la burrata e il Primitivo di Manduria, un allestimento in tradizionale stile sagra con una lunga tavola e i commensali disposti su un’enorme “E”. Dress code rosso quasi ad esorcizzare il periodo di silenzio, cautela e timori della seconda lunga pandemia: le cover made in Italy, r&b o revival di Antonio Carbone e la sua band dei Kapafresca hanno accompagnato la cena di Alba catering, mentre a seguire le playlist disco e remember house di Peppe Blasio dj hanno intrattenuto gli ospiti coi drink di Tanya Future fino alle graffe calde dopo mezzanotte.

Accolti da Ester e consorte Antonio Trani, ecco alcuni degli invitati all’evento: sister Roberta Gatta, Francesca e Rossella Frendo, Gennaro Chianese e Ivan Papoff, Carla Travierso, Antonio Coviello, Daniela Del Gaiso, Diego Marengo, Giulia Florio, Alessandro Amicarelli e Gustavo Ruggiero, Laura Niola e Vito Di Nardo, Eugenio Caputo e Monica Graziano, Adele Pignata e Mariano Bruno, Maria Teresa Ferrari, Alessia Schisano, Alessandra Libonati e Ugo Camerino, Dino e Titti Moxedano, Fabia Grande e Antonio Melissa, Enzo Castaldo, Rossella Ferraro e tanti altri.