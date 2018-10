Moda e musica insieme per raccontare «L'amore non ha colori»

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 11:56

La moda, il canto, lo spettacolo sempre in prima linea, pronti e uniti ad affermare i diritti delle minoranze o i valori della storia e sottolineare l'universalità dei grandi sentimenti.«L'amore non ha colori»: una passerella di lussuosi abiti immacolati indossati da modelle di colore (ma non solo) con la voce e la musica di un giovane talento nostrano e le opinioni di un personaggio televisivo che si racconta in pubblico.È accaduto qualche sera fa al Cycas Lounge di Luigi Scamardella sul lago di Bacoli dove si son dati appuntamento Gianni Molaro, il popolare couturier campano, il giovane cantante Edson D'Alessandro, brasiliano-partenopeo emerso dal talent Tu si que vales, e Giovanni Ciacci, lo stylist Rai che s'è distinto a Ballando con le Stelle.Condotto da Gaetano Gaudiero l'evento ha voluto indurre tra serio e faceto una riflessione sui nostri giorni: la storia di Edson, che dai disagi d'infanzia in Brasile ha trovato accoglienza, amore e successo in Italia, dov'è stato felicemente adottato a Napoli; le unioni lgbt, a proposito della quale il celebre costumista Ciaccia ha recentemente palesato la sua intenzione di sposarsi; e infine una passerella dedicata alle ultime attenzioni sui migranti con le mannequin di colore Yennifer Carvajal, Daily Pedron e Lola Bello in abito da sposa, che a fine kermesse sono provocatoriamente partite a bordo di un barchino.