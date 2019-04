Domenica 28 Aprile 2019, 21:37

Ultima tranche per la lunga tornata di festività e appuntamenti diurni e serali con lo svago e il relax, che in una diecina di giorni ha offerto una straordinaria varietà di eventi per ogni esigenza, registrando sold-out sia nei siti cittadini più e meno turistici sia nei luoghi fuori porta deputati ad escursioni, percorsi gastronomici o alla movida pomeridiana e notturna.In imminenza del Primo Maggio si rimettono in campo voglia di uscire e look primaverili, si consultano portali web e guide social: tutti in assetto da tempo libero pronti per le mete di sole e salute o per un convivio in musica e divertimento. «Festa dei Lavoratori» e soprattutto festa: ecco alcune tappe in città e periferia.Ad Agnano l’elegante brunch all’Ippodromo per il 70° Gran Premio Lotteria Graded apre la mattinata. Ricco il programma per visitatori e scommettitori che patròn Pierluigi D’Angelo ha messo in campo tra sport, glamour e show dal vivo. Dal dress code hats please sul red carpet, alla premiazione del driver francese Jean Michel Bazire, leggenda dell'ippica mondiale; dal villaggio Lilt per la raccolta a sostegno dei progetti Lega Italiana Lotta Tumori Sezione Napoli, al mercatino solidale per supportare i ragazzi diversamente abili della onlus San Vincenzo de' Paoli di Sessa Aurunca. Diretta all day con Radio Marte, esibizioni live dei cantanti Andrea Sannino e Andrea Radice e chiusura col celebre illusionista toscano Gaetano Triggiano.Il primato tra i party dai grandi numeri e organizzazione da colossal spetta senz’altro al Nabilah che con Travelers&TheCity (costola del portale Visit Naples) sulla Spiaggia Romana del Fusaro inscena l’ultimo capitolo della trilogia Carros De Foc, la compagnia teatrale celebre nel globo per le installazioni funamboliche all’annuale Burning Man nel deserto del Nevada. Una tre giorni (iniziata il 22 e 25 Aprile) per celebrare gli elementi Aria, Acqua e Fuoco che fonde creatività, arte e trasgressione con un emblematico dresscode steam & cyberpunk come in un fantasy alla Mad Max: marionette giganti, un cavallo reale lungo 30 metri, un’enorme aquila volante e una serie di performers sospesi in cielo con spettacoli aerei, acquatici e creature marine, un folto corpo di ballo, illusionisti e mangiafuoco, musica deep spiritual e dj-set non stop da mezzogiorno a mezzanotte. Zona make-up e body painting, corner yoga, reiki e meditazione, area con percorsi sidecar e gran finale con l’allegorico incendio del Grande Toro, simbolo di potenza e prosperità, opera realizzata dall’artista di Putignano Nicola Genco.E’ di Drop l’evento relax più cittadino: si chiama Rueda, una “ruota” di happening diffusi all’interno del parco Terme di Agnano. Al mattino street artist, zona massaggi e ginnastica, aree picnic e grill, street food, piscine calde e baby park. Il pomeriggio invece è totalmente dance: dapprima il team Switch e la console house di Gianni Romano, al tramonto hip-hop e r&b con Amed Key e a sera Dj Cerchietto con le hit 70-80 fino a mezzanotte.Per i giovanissimi, all’Edenlandia spettacoli in giro per il parco con trampolieri, acrobati, mangiafuoco e giocolieri: tutti in attesa a giorni di Matt&Bise, gli youtuber idoli dei teenager coi profili social da 2 milioni di follower, che presenteranno il fumetto da cui è tratto il film Shazam di Warner Bros, già da giorni nelle sale cinematografiche. Entrando poi allo zoo lì accanto si riscopre la natura e si visitano gli ultimi ospiti arrivati, i Macachi e i Cercopiteco di Brazzà della famiglia dei primati, mentre nell’area centrale s’incontra l’illusionista «Mr S» con uno spettacolo di magie e bolle di sapone.