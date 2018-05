​Rush time a Chiaia: pomeriggi di ebbrezza creativa!

Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se qualche giorno fa vi siete imbattuti in uno show sudamericano di costumi, fiori e caftani in via Filangieri sui gradoni Francesco D’Andrea o in un matrimonio circense con saltimbanchi e trampolieri in piazzetta Ascensione o ancora in un defilè super fashion con tanti decibel e red carpet in vico Satriano, ebbene vi siete immersi nel maggio di Wine&TheCity a Chiaia che in questa primavera di alti e bassi climatici offre un pullulare di mostre d’arte ed esibizioni, cocktail e cene, live session musicali, gare e sport, incontri e aperitivi, show cooking e master class, sfilate e giochi.Eventi conviviali non stop che dal primo pomeriggio mettono in moto l'euforia e la creatività della nostra città: da un brindisi collettivo con vini autoctoni e una puntata a roulette dallo storico Sisimbro a un djset e electro-violin da Tramontano, il circus wedding di Stefania De Rosa e Agostino Di Franco, fenicotteri e unicorno gonfiabili per il summer-show di Segreti con venti stupende neomodelle, un duo di afro-percussioni a via Carducci dalle Zirre o un artshow da Mario Valentino, il gipsybar del Langoustine, una flute di bollicine da Amina Rubinacci o i grandi vini del Professor Moio da Maurizio Marinella, il pink party da Acampora, le degustazioni guidate da Novelli, un finger e una prova gioielli da Alessandra Libonati o da Paola Grande, le follie messicane con Aldoina dj da Nennapop, fino ai giochi di prestigio di Mister Angie per Mantovano a Palazzo Partanna o la cena stellata con Francesco Sposito al Museo Shimamoto di Largo Tarsia.Un saluto, un cheers e un’istantanea con tanti e tante: Giovanna Segreti, Paola Greco, Patrizio Rispo, Luisa Firpo, Paola Tursi, Carlo Guardascione, Gabriella de l’Ero, Sasà Cappiello, Mila Gambardella, Fabrizio Fierro, Roberta Bacarelli, Andrea Cannavale, Francesca e Filippo Cinicola, Massimiliano Malafronte, Giustina Purpo, Vittorio Carità, Alessia Schisano, Livia Panico, Aldo Carlotto, Francesca Ciccarelli, chef Mario Di Costanzo, Lorenza Marchetti, Barbara Jodice e Nando Polverino.