Mercoledì 10 Ottobre 2018, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 13:52

Abito nuziale per Fabrizio Corona, ma solo per due giorni: il tempo richiesto per realizzare lo shooting della nuova campagna di un noto marchio di abiti da cerimonie, che lo vedrà protagonista al fianco della «sposa» Patti Bonetti.La regina dei social e dei salotti televisivi infatti ha raggiunto all'altare il re dei paparazzi tra le sale di Villa Diamante, a via Manzoni, dove i due si sono prestati simpaticamente a questa esperienza da fotomodelli con grande simpatia, regalando a tutto lo staff della struttura posillipina battute a raffica e sorrisi.