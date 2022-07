Parte a Bacoli il progetto «Paideia», una rete di supporto attivata dal Comune per i minori di età compresa da 0 a 16 anni: l’intento è di fornire un sostegno ai bambini e ai ragazzi che hanno manifestato, nel corso dell’emergenza Covid-19, difficoltà relazionali. Ma non solo. Il piano punta ad inserire nel contesto sociale e scolastico i minori stranieri giunti in città per sfuggire alla guerra in Ucraina. I destinatari del progetto sono seguiti dagli operatori dei Servizi Sociali. Al riguardo l’assessore, Lucia Basciano, spiega: «Sulla scia delle passate esperienze attuate dal Comune di Bacoli durante il periodo di chiusura scolastica, il progetto si propone di promuovere attività che possano spaziare dai campi estivi ai laboratori socio-educativi, in un’ottica di continuità». Il programma «Paideia» si occuperà anche di Laboratorio teatrale e di cartapesta, di lettura e scrittura con l’iniziativa «Nati per leggere». Al contempo sono attivati uno sportello di ascolto socio-educativo e uno di tipo psicologico. Attenzione inoltre per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico riservando loro attività sportive e ricreative ad hoc. Un piano inteso in un'ottica di integrazione. Per alcuni punti, ci si avvale del supporto di associazioni, della Protezione civile e di scuole paritarie: è il caso ad esempio dei campi estivi che coinvolgono finora oltre cento bambini. «È un servizio che offriamo alla città – commenta il sindaco Josi Gerardo Della Ragione -. Un circuito virtuoso che garantisce un’opportunità per le famiglie, occupazione per chi lavora in questo settore».«Paideia», infine, per le famiglie straniere prevede uno sportello di accettazione delle pratiche amministrative e di supporto linguistico: una equipe multidisciplinare seguirà i vari percorsi con i Servizi sociali. Le sedi operative sono suddivise tra la Casa della Cultura e della Socialità – Michele Sovente a Cappella, la biblioteca comunale a Villa Cerillo, gli uffici dei Servizi sociali. Iniziative anche a Villa Ferretti, bene confiscato e nuova sede della Federico II: qui ospiti per un campo di studio e ricerca venti giovani provenienti da università internazionali nell’ambito di un progetto del Club Internazionale dei Lions.