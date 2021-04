Afragola, La Battaglia di Andrea: colombe e uova pasquali per i più poveri

Fiumi di colombe e uova pasquali ad Afragola, grazie a Marican S.p.a. e all'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea.

«Angela Canciello, del gruppo Marican, come sempre ha dimostrato di avere un gran cuore - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - ha confermato anche in questa Pasqua ciò che fece per noi e per le famiglie bisognose anche a Natale. Abbiamo portato colombe al Santuario di Sant'Antonio di Padova e alla Chiesa di San Michele Arcangelo delle Salicelle e stiamo distribuendo anche alle famiglie indigenti che seguiamo direttamente - prosegue Maraucci - le uova, insieme ad altre colombe, abbiamo intenzione di portarle all'orfanotrofio di San Giuseppe, presente sempre sul territorio afragolese. Noi facciamo tanto per i nostri bambini e la nostra gente - conclude Maraucci - ma senza l'aiuto e il supporto di persone come Angela Canciello, non avremmo tutta questa forza».

«La nostra famiglia - afferma Angela Canciello, Responsabile Settore Food del Gruppo Marican - anche grazie all’educazione ricevuta e ai sacrifici compiuti quotidianamente, ha maturato la consapevolezza che la diffusione della cultura della solidarietà, dell’ascolto reciproco, della costruzione della speranza, sono direttrici principali per favorire percorsi di crescita collettiva ed abbattere le tante barriere invisibili troppo spesso sottovalutate o non comprese nella loro complessità.

In vista della Santa Pasqua - prosegue - abbiamo inteso sostenere e supportare convintamente le meritorie attività dell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea, da sempre impegnati nell’aiuto del prossimo. La solidarietà e l’attenzione al mondo del volontariato, del non profit dell’impresa autenticamente sociale sono per noi riferimenti imprescindibili».