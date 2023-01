Ciro Amodio, premi per chi fa la spesa: al via la seconda edizione de «Lo Scontrino Fortunato»

Parte la Seconda Edizione del concorso «Lo Scontrino Fortunato», iniziativa promossa dal Gruppo Ciro Amodio, leader in Campania per la produzione di latticini dal 1825, che con l’anno nuovo torna a premiare i suoi clienti più fedeli con un ampio ventaglio di premi e buoni spesa. A partire dal 27 gennaio fino al 20 marzo 2023 tutti coloro che acquisteranno la spesa in uno degli oltre 60 punti vendita del brand avranno infatti l’opportunità di vincere buoni spesa fino a 10 euro e oltre 7.500 prodotti caseari a marchio Ciro Amodio.

«La nostra mission aziendale ha sempre avuto come obiettivo il miglioramento della soddisfazione dei clienti - afferma Fausto Amodio, CEO del Gruppo Ciro Amodio -, con Lo Scontrino Fortunato vogliamo dire grazie a tutte le famiglie che ogni giorno scelgono le nostre botteghe di prossimità per la loro spesa. Per farlo abbiamo selezionato una carrellata di premi speciali ad estrazione, scelti con lo scopo di alleggerire il monte spesa dei nostri clienti e rendere il momento dell’acquisto una parentesi piacevole e ricca di sorprese». Per aggiudicarsi uno dei premi in palio basta scaricare sullo smartphone l’App Ciro Amodio e fare la spesa con la Carta Oro: dopo l’acquisto, ogni utente registrato sull’applicazione potrà entrare nella sezione «Concorsi» per scansionare o digitare il codice gioco presente sullo scontrino. Una manciata di secondi saranno sufficienti per sapere se si è stati baciati dalla fortuna. In caso di vincita per ritirare il premio basterà dirigersi alla cassa del punto vendita e fornire il codice coupon inviato tramite app.