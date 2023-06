Clochard in famiglia con il gruppo «Il samaritano» nella parrocchia di Sant'Antonio a Portici

Un pasto caldo, due parole da scambiare, preghiere e la sensazione di essere in famiglia. Oggi alle 12 la chiesa parrocchiale «Sant’Antonio di Padova» al Rione Sapio a Portici ha aperto le porte ai senzatetto di Napoli e provincia con la prima edizione del pranzo per i poveri organizzato dal gruppo solidale «Il Samaritano» di Ercolano.

Cinquanta clochard raccolti per strada tra la stazione Garibaldi di Napoli e gli altri luoghi in cui si abbandonano, si sono ritrovati a pranzare e trascorrere qualche ora lista insieme al parroco don Nicola Palomba e agli straordinari volontari del «Samaritano».



Un evento che cade proprio oggi 10 giugno, nell’anniversario di sacerdozio di San Vincenzo Romano, il Parroco Santo di Torre del Greco che ha trascorso la sua vita praticando la Carità, sempre a supporto di fragili ed ultimi. Don Nicola Palomba, ritenuto dai fedeli un «santo uomo di Dio», ha scambiato cordialità con tutti gli ospiti ribadendo ad ognuno di loro di non sentirsi più ospiti e che la chiesa intesa anche in senso universale è la loro casa e che troveranno sempre le «porte aperte».



Il pio gruppo «Il Samaritano» nasce nella Basilica di S.M a Pugliano nel 1999/2000 su iniziativa dell'attuale Vescovo di Cerreto Sannita -Telese Giuseppe Mazzafaro con l'intento di aiutare I più bisognosi.

Ha operato negli anni a seguire con l'aiuto di tutti i parroci e vice parroci susseguitisi, occupandosi dei meno fortunati e dei senza fissa dimora, seguendoli per più di vent'anni portando loro ristoro settimanale con pasti, indumenti, coperte e soprattutto ascoltando le loro esigenze. Nel corso di questi anni i samaritani hanno organizzato momenti di condivisione con i più fragili allestendo pranzi periodici per donare loro un momento di fraterno incontro.

Nella Basilica di Pugliano si riusciva ad accogliere fino a 200 clochard. Però, a causa della pandemia ed problematiche organizzative, da oltre 4 anni erano state sospese queste iniziative a Pugliano. «Quest’anno grazie al buon cuore, all'attenzione e l'estrema sensibilità di don Nicola Palomba, parroco della parrocchia di S.Antonio da Padova - fanno sapere i fedeli- l’evento si è potuto realizzare. La comunità di Sant'Antonio, il gruppo il Samaritano e i fedeli tutti siamo entusiasti per questo momento di solidarietà. Sant’’Antonio da Padova, una piccola comunità con un cuore straordinariamente immenso». Inoltre, il gruppo ha preso in affitto un appartamento per ospitare i senzatetto più anziani, provvedendo per pigione, bollette e quant'altro serva ad aiutare questi amici speciali.