Disturbi alimentari, piccole regole per iniziare bene il nuovo anno

La Fondazione Nazionale A.N.A.K.E - VillaMiralago, che studia i Disturbi Comportamentali Alimentari diventato, ormai un male dei nostri tempi, tra le tante iniziative prodotte per informare e offrire consulenza per le patologie più comuni tra i giovani (anoressia, bulimia…) ha suggerito, in occasione del nuovo anno, alcune semplici regole da seguire per chi ogni giorno combatte un alimentazione incontrollata.

Tra queste piccole “regole” le principali sono:

Parlare con familiari e gli amici: comunicare il vostro stato di disagio e circa le vostre preoccupazioni riguardanti i pasti festivi. Ricercate sostegno e comprensione, affinché ci sia un ambiente “ideale”, sicuro e confortevole per voi; cercare di non concentrarsi sul cibo delle feste, ma focalizzare la propria attenzione su quanto c’è intorno a noi: ovvero il calore degli amici e dei familiari, nelle luci e nei colori che le feste portano e non pensare al cibo; ad ogni modo, è sempre importante avere accanto una figura professionale (psicologo o terapeuta specializzato nel trattamento dei DCA), che possa esservi di aiuto nel superare le vostre fragilità, derivanti dalle varie patologie.