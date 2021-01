La Fondazione Cannavaro Ferrara distribuisce pasti alla Mensa del Carmine

Primo giorno della distribuzione di pasti presso la mensa dei poveri della Basilica del Carmine Maggiore organizzata dalla Fondazione Cannavaro-Ferrara, aperta quindici anni fa dai due ex campioni del Napoli e della Nazionale per progetti di solidarietà in città. Circa 370 pasti caldi distribuiti dall'attrice Maria Mazza e da Vincenzo Ferrara, direttore della Fondazione e fratello dell'ex capitano azzurro: un importante supporto per il padre carmelitano Francesco Sorrentino, responsabile della mensa, a cui è stata dedicata la raccolta di fondi nel corso della maratona di solidarietà digitale dello scorso 23 dicembre.

