Giornata internazionale per i diritti dei migranti: nasce «Siamo tutti migranti», da Andrea Veneri e dal duo napoletano KamAak

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti, promossa dall' UNICEF, nasce «Siamo tutti migranti» è un praudiovisivo oggetto del poliedrico regista e coreografo Andrea Veneri realizzato con la collaborazione musicale del duo napoletano KamAak, un progetto di MusicaiInedita strumentale, volto alla creazione di musica da film e più in generale alla sonorizzazione di immagini.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, l'allarme dell'Unicef: «Per i bambini la crisi... I REGALI DI NATALE Cultura, sapori e solidarietà: nuove idee e delizie sotto... L'INIZIATIVA Unicef, la staffetta dei diritti fa tappa a San Paolo Bel Sito

La messa in scena di corpi in movimento, caratterizzati da una gestualità frenetica e da movimenti isterici, restituisce l'immagine angosciosa e straziante di un dramma che attraversa la nostra quotidianità e che non può, e non deve, lasciarci indifferenti; e cioè quello dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa.

Il numero dei decessi dei migranti, specie quelli che attraversano il mare o conflitti violenti, è più che raddoppiato nel corso dell'ultimo anno. Lo ha reso noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), la quale ha invitato gli Stati interessati a prendere provvedimenti urgenti. L’arte, e il modo dello spettacolo, non può assistere in silenzio ed è dunque questo nuovo video-artistico e di denuncia si ha l'intento di veicolare un messaggio ben chiaro: «siamo tutti in movimento...siamo tutti migranti».

Un messaggio che è rivolto agli Stati europei, e a tutti coloro che sono in qualsiasi modo coinvolti, ai quali si chiede di adoperarsi nella gestione dei flussi migratori facendo uso di sensibilità e umanità. Lo spostamento è difatti un gesto insito nella natura dell’uomo ed è dunque nostro dovere tutelarlo, come è nostro compito preservare il diritto alla vita di colore che sono costretti, o per volontà, a migrare. E' necessario garantire loro il diritto ad avere dei sogni e un futuro migliore.