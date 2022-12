Giugliano, in piazza la libreria popolare: prendi o porta un libro gratis

L’hanno definita “libreria mobile” e difatti lo è: un banchetto con libri, fumetti di ogni genere dove chiunque può prendere o portare un volume gratuitamente. È l’iniziativa di Potere al Popolo a Giugliano che sta riscuotendo di settimana in settimana sempre più entusiasmo. Gli attivisti hanno intrapreso questa attività per “scambiare cultura”. Ogni domenica si posizionano in piazze diverse delle città, dal centro alla periferia, e danno la possibilità a chiunque voglia di prendere un libro gratis ma invitano anche a lasciarne. Dopo la tappa di Casacelle, ieri sono ritornati in piazza Matteotti.

«Riportiamo la cultura tra la nostra gente, diamo priorità ai bisogni della maggioranza del paese - dicono gli organizzatori - Da anni ci hanno privato di spazi sociali e culturali, assenza di investimenti e soluzioni hanno prodotto isolamento tra tutti e tutte noi. Così ricostruiamo e ci riprendiamo tutto quello che ci hanno tolto».

A Giugliano mancano ormai da anni luoghi di cultura e la cittadinanza ha più volte reclamato un cinema, un teatro ma qualsiasi iniziativa è naufragata. I banchetti dei libri in piazza, partiti da piazza Gramsci e giunti anche in fascia costiera, stanno pian piano avvicinando sempre più persone, sopratutto giovani e bambini. «I miei figli hanno scambiato i libri ed ora sono entusiasti in cameretta a sfogliarli», ha scritto sui social Teresa. Altri invece hanno chiesto se l’iniziativa sarà replicata.