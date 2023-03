“Il volontariato… officina del dono” a Pompei

“Il volontariato… officina del dono” è il titolo dell’evento organizzato dall’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy domenica 12 marzo, alle 17.30, all’Habita79 di Pompei.

Grazie alle testimonianze di alcune tra le realtà associative del territorio, l’iniziativa promuove un confronto tra chi si impegna in ambito culturale, sociale e per il rispetto dei diritti umani. Porteranno la loro testimonianza donne e uomini che ogni giorno, attraverso la professione o il volontariato, dedicano la propria vita al dono.

Sono sei le associazioni territoriali che, insieme ai Nasi Rossi Clown Therapy, parteciperanno a “Il volontariato…officina del dono”: Associazione Medica Società Scientifica Anardi, Baobab amici di Tampellin, Associazione APDD, Confindustria Salerno, Associazione Oasi, Nuova Officina.

Nel corso della serata sarà assegnato il Premio Artemisia Gentileschi che, giunto alla 2^ edizione, quest’anno sarà assegnato alla dottoressa Rosanna Di Concilio, responsabile dell’unità di pediatria dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per l’impegno quotidiano e la straordinaria umanità profusi quotidianamente nella cura dei piccoli pazienti. Il Premio è nato infatti come riconoscimento per chi contribuisce alla crescita civile e sociale del nostro Paese.

Ospite d’onore sarà il poeta Franco Arminio, protagonista di un dialogo con il prof Vincenzo Salerno.