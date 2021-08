Napoli: I-Ken e Lush insieme per un progetto sociale e inclusivo

C'è tempo fino a giovedì 5 agosto per sostenere I-Ken, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale e promuove interventi per il superamento delle differenze sociali e culturali connesse alle tematiche LGBT+. Nel negozio Lush Napoli in via Toledo il brand etico di cosmesi conferma il supporto all’associazione e promuove una conversazione instore e sui propri canali social per far conoscere il progetto "Questa casa non è un albergo", la casa accoglienza per ragazzi e ragazze LGBT+ vittime di violenza e discriminazioni, nata nel 2017.​ I proventi della vendita (tranne l’iva) della crema mani e corpo Charity Pot e della versione solida Charity Pot Coin venduti dal negozio Lush di Via Toledo 145, saranno devoluti a favore di I-ken per proseguire il suo progetto.​

​

Domani, martedì 3 agosto, alle ore 16.30, Lush Napoli organizza un evento virtuale insieme all’associazione: i volontari di I-Ken saranno ospiti in diretta sul canale Instagram @lush_napoli per parlare insieme dei diritti LGBT+ e raccontare i servizi rivolti alla comunità promossi all’interno del progetto Questa casa non è un albergo.​

Operativa da oltre quattro anni, Questa casa non è un albergo è un luogo di inclusione, progettazione e sviluppo nato a Napoli in un bene confiscato alla criminalità organizzata, con cofinanziamento del Dip. della Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per contrastare ogni forma di discriminazione e pregiudizio verso le persone LGBT+.​

Numerose le attività di I-Ken all’interno di questo articolato progetto: casa accoglienza e di primo soccorso per giovani LGBT+ vittime di maltrattamento o violenza, centro antidiscriminazioni, polo multiculturale. Sportello Rainbow Center Napoli “a Silvia Ruotolo” e centro polifunzionale sede di attività nel campo del lavoro, della cultura, dell’educazione, del welfare e dello sport.​

​