Napoli, il concerto benefico di Komen Italia alla Cappella del Tesoro di San Gennaro

Si chiama «Con tutto l’amore che posso» la performance live music a favore di Komen Italia che si terrà presso la splendida cornice della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro mercoledì 5 luglio alle ore 19.30.

Un programma di musica, voci e melodie a cura di Marco Francini che spazierà tra le note di diversi generi musicali per una serata dedicata alle tematiche del dono e dell’amore che darà il via alle iniziative del Comitato Regionale Campania della Komen Italia. Le donazioni saranno interamente devolute alla Susan. G. Komen Italia organizzazione nata nel 2000, basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

Il concerto aprirà con Antonella Maisto cantautrice partenopea dalla voce potente e passionale, accompagnata da Edo Puccini alla chitarra. La seconda parte della serata presenterà in anteprima assoluta Il viaggio di San Gennaro: il coraggio e l’attesa, inedito realizzato ad hoc per la Cappella a cura di Marco Francini, accompagnato nel canto da Roberto Trenca alla chitarra e Marco Di Palo al violoncello.

Domenico Modugno per un omaggio ad uno dei più importanti innovatori della canzone italiana: Tu si na cosa grande, Dio Come ti amo e Cosa sono le nuvole (Pasolini - Modugno).

In chiusura, la partecipazione straordinaria di Barbara Buonaiuto, voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, che canterà Gracias a la vida e Vengo a ofrecer mi corazon per terminare la serata con due canzoni che celebrano la vita, l’amore e la ‎speranza.

Inoltre, a testimonianza della preziosa collaborazione con il Tesoro di San Gennaro, il museo ha prodotto una linea di «gadget in rosa» che sarà disponibile presso il bookshop e che propone oggetti ispirati al Santo Patrono dedicati specificatamente alla raccolta fondi per la Susan G. Komen Italia - Campania. I biglietti possono essere prenotati scrivendo a komencampania@komen.it o telefonando al 334 6149985 e prevedono una donazione minima di € 50,00.