La dieta chetogenica aumenta il rischio di tumori? La risposta è più complessa di quanto sembri. Perché se da un lato è stato dimostrato come riduca l'insorgenza del cancro, dall'altro è risultato (in un ultimo studio) come aumenti la presenza di una malattia legata alle neoplasie. In particolare, come riportato da The Conversation, potrebbe accelerare il manifestarsi della cachessia, grave malattia che si ritiene causi il 30% di tutti i decessi correlati al cancro.

Cos'è e come funziona

Diventata popolare negli ultimi anni, la dieta chetogenica è povera di carboidrati e ricca di grassi. Ciò che però non molti sanno, almeno dal punto di vista medico, è che è stata utilizzata nel trattamento di malattie mediche come l'epilessia. Un esempio di menù? Per colazione uno yogurt intero (2 vasetti), poi un piccolo panino con prosciutto cotto. A pranzo merluzzo, melanzane arrostite (circa 300 grammi) e una mela piccola. Per cena, invece, pollo (200 gr), insalata, e un frutto piccolo.

I rischi

Mentre la dieta sembrava rallentare la crescita del tumore nei topi con tumori del colon-retto e del pancreas, è stato anche dimostrato che accelera l'insorgenza della cachessia. Gli autori, per condurre il loro studio, hanno selezionato due tipi di topi predisposti alla cachessia. Sono stati quindi suddivisi in due gruppi, entrambi con presenza di tumore pancreatico o del colon-retto. Un gruppo è stato alimentato con una dieta standard mentre l'altro gruppo è stato alimentato con una dieta cheto ricca di grassi e povera di carboidrati. Il mese successivo i ricercatori hanno scoperto che i topi con dieta cheto mostravano una crescita del tumore più lenta rispetto ai topi alimentati con una dieta standard. E fin qui tutto bnee. Tuttavia, è anche emerso un altro risultato. Ovvero che la dieta chetogenica era associata a tempi di sopravvivenza più brevi a causa della più rapida insorgenza della cachessia.

I benefici

Perché la dieta chetogenica rallenta la crescita dei tumori? Il motivo è dovuto al modo in cui le cellule tumorali metabolizzano il loro "cibo" rispetto alle cellule normali e sane. Tutte le cellule del nostro corpo traggono la loro energia prima di tutto dal glucosio (zucchero) e poi dai grassi. Poiché le cellule tumorali crescono rapidamente, hanno un fabbisogno energetico molto più elevato, quindi si affidano esclusivamente al glucosio per produrre energia. Il glucosio viene rilasciato dai carboidrati che abbiamo mangiato mentre vengono scomposti nel nostro corpo. Ma dal momento che la dieta cheto ha un apporto di carboidrati molto basso, si pensa che questo "affami" le cellule tumorali dell'energia di cui hanno bisogno per crescere. Questo è ciò che gli autori sono stati in grado di dimostrare nel loro studio. Keto avvia anche un processo chiamato perossidazione lipidica , che induce il corpo a utilizzare i grassi per l'energia di cui ha bisogno. Tuttavia, questo processo crea anche un numero di molecole altamente reattive come sottoprodotto che devono essere eliminate dal corpo prima che causino ulteriori danni cellulari.

Poiché le cellule dei topi non avevano un apporto energetico adeguato per rimuovere rapidamente queste molecole altamente reattive, ciò ha portato ad un aumento di una molecola chiamata GDF-15 che ha soppresso il loro appetito e ha contribuito alla loro perdita di peso. I ricercatori hanno anche scoperto che la dieta cheto ha compromesso la produzione di corticosteroidi, ormoni naturali che aiutano a ridurre l'infiammazione e regolare il sistema immunitario. Ciò ha accelerato l'insorgenza della cachessia nei topi, accorciando la loro sopravvivenza globale. È interessante notare che quando i ricercatori hanno trattato i topi con un'iniezione di desametasone - un farmaco corticosteroide che contrasta l'ormone dello stress cortisolo ed è spesso usato per trattare varie condizioni correlate al cancro, come l'anemia - sono stati in grado di ritardare l'insorgenza della cachessia e migliorare la loro sopravvivenza complessiva.

Gli studi sulla chemioterapia

tudi sulle cellule hanno dimostrato che il digiuno o il seguire la dieta cheto durante la chemioterapia possono migliorare la risposta del cancro alla chemioterapia, riducendo al contempo i danni ai tessuti sani vicini. Questo perché il digiuno (e la cheto) agiscono come uno “scudo magico” , proteggendo le cellule sane dai danni indotti dalla chemioterapia . Il digiuno interrompe tutti i processi non essenziali, compreso il metabolismo. Tuttavia, le cellule tumorali ignorano questo messaggio e continuano a crescere. La chemioterapia prende di mira le cellule in rapida crescita e quindi, in uno stato di digiuno, prenderà di mira invece le cellule tumorali, lasciando al sicuro le cellule sane. Sebbene questo ultimo studio dimostri che la dieta cheto può anche avere l'effetto dannoso di accelerare la cachessia nei topi, diversi studi che esaminano l'effetto di una dieta cheto sul cancro al pancreas trovano effettivamente cheto protegge dalla perdita muscolare . Questi risultati diversi potrebbero essere dovuti ai metodi utilizzati in ciascuno di questi studi, con alcuni esperimenti condotti su cellule e altri su topi. Ma dati questi risultati contraddittori, sarà importante svolgere indagini più dettagliate. Sebbene le prove suggeriscano che il cheto possa avere benefici nel rallentare la crescita del cancro, si sa meno di eventuali effetti avversi che potrebbe avere (come l'accelerazione della cachessia). Dato che c'è ancora così tanto che non sappiamo, si consiglia ai pazienti sottoposti a trattamento del cancro di parlare con il proprio medico di eventuali cambiamenti dietetici che potrebbero aver intenzione di apportare.