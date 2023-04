Continua l'impegno di Optima Italia nel supporto delle famiglie: la donazione a «Figli in Famiglia»

Optima Italia S.p.A. ha effettuato una donazione a favore della Onlus «Figli in Famiglia» di Napoli, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà. Scegliendo di regalare elementi d’arredo alla sede della Onlus, Optima certifica il proprio impegno sul territorio di Napoli e della Campania, concretizzando il «supporto alla comunità locale» che ha menzionato tra le quattro direttrici strategiche nel Bilancio di Sostenibilità.

Schierarsi al fianco di «Figli di Famiglia» significa sposarne i valori e credere nell’ideazione di percorsi ad hoc volti al potenziamento dei singoli e delle famiglie. Attraverso l’inserimento in ambienti sicuri e protetti, i giovani possono infatti dedicarsi a corsi di avviamento al lavoro, mentre agli adulti è garantita la fruizione di luoghi di ascolto e aggregazione, in una ritrovata dimensione personale e comunitaria di serenità condivisa.

Umberto d’Oriano, Chief Marketing Officer di Optima Italia, commenta: «Per noi supportare “Figli in Famiglia” è stata una scelta intuitiva, perché hanno un metodo di lavoro che si sposa perfettamente con la nostra filosofia, quella di valorizzare i talenti favorendo la crescita delle persone. Da sempre Optima è un’azienda che tiene molto al territorio in cui opera: la nostra sede è a Napoli, e pur avendo un respiro commerciale di livello nazionale ci piace promuovere i talenti locali. La donazione a “Figli in Famiglia” è solo una delle iniziative che abbiamo in programma per supportare la nostra terra e la nostra città, a cui teniamo moltissimo».

La Onlus «Figli in Famiglia» è stata fondata nel 1983, in risposta alle situazioni complesse a livello sociale riscontrate sul territorio. Si pone come finalità la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà comunitaria e culturale a vantaggio di famiglie problematiche, e uno degli obiettivi dell'organizzazione è quello di orientare i minori alla convivenza civile, per ristabilire i rapporti all'interno della famiglia e tra i giovani e la società. Grazie alle offerte raccolte da privati e imprese come Optima, l’associazione ha già contribuito a realizzare diversi progetti a supporto di questa missione.

Carmela Manco, Responsabile e Fondatrice della Onlus, aggiunge: «La nostra associazione è nata dalla grande richiesta di aiuto che proveniva dalle famiglie del territorio in condizione di disagio economico e sociale. Sono tante le realtà che ci sostengono e ci aiutano, ma un ringraziamento particolare va ad Optima Italia, che ci ha concesso di realizzare un sogno donandoci frigoriferi, tavoli, sedie e un divano che daremo a una famiglia in difficoltà. È grazie ad aziende come questa che possiamo fare la differenza».