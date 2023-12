Un panettone per aiutare donne e bambini vittime di violenza: è questo l'ingrediente in più del tradizionale dolce natalizio italiano pensato quest'anno dall'imprenditrice casertana Carmen Carfora, erede di una delle più antiche famiglie di ristoratori campani da ben cinque generazioni, e fondatrice, con il marito Salvatore Iaderosa, del Sun's Royal Park di Cervino (CE). In questa storica location, tra le più note del Wedding&Event del Sud Italia, l'arte della pasticceria trova spazio grazie all'esperienza e specializzazione di Carmen Carfora: laureata in economia e commercio, con esperienze in turismo, si focalizza da sempre anche sulla sua più grande passione per il food e, attraverso master diventa un'esperta Food Design. La sua personalità è però polivalente: gestione d'Impresa ed hotellerie consultant (con esperienze anche all'estero) sono state le sue basi negli anni, affiancando un lungo lavoro legato all'organizzazione di eventi e matrimoni. Da sempre impegnata nel mondo dell'enogastronomia con uno sguardo al sociale.

E non solo. L'attenzione all'ambiente non manca: già dall'anno scorso, è partito un progetto di riqualificazione di un'area ai confini della tenuta con con la piantumazione di nuovi alberi, una agrumeto e un frutteto che hanno donato le materie prime per realizzare "Il Panettone". "A dieci anni ero già con le mani in pasta - racconta l'imprenditrice casertana -, andavo nel laboratorio del ristorante di mio nonno e amavo sperimentare. Lui ne era orgoglioso, così dopo anche mio padre che, purtroppo ho perso molto giovane. Nella mia formazione non sono mancati master in Food, come quello con Identità Golose, e tanti eventi organizzati anche all'estero, come negli Emirati Arabi Uniti: da anni, però, abbiamo deciso di puntare sulla Campania, nostra terra natìa e luogo di tante ottime materie prime. Oggi, anche per un matrimonio o un evento natalizio, il menù deve essere strutturato bene, avere un tocco "sensoriale", poi si passa all’atmosfera".

Perché il sociale? "Per la mia indole e il mio passato, ritengo necessario che, se vogliamo vedere un cambiamento nel mondo, dobbiamo essere noi i primi a realizzarlo. Per questo, per le feste 2023, "Il Panettone" sostiene il lavoro di supporto e aiuto a donne e bambini da parte della onlus "Donne per il Sociale", un'associazione che si avvale di seri e qualificati professionisti che prestano la propria opera sotto forma di volontariato", conclude Carmen Carfora.

Una parte del ricavato del panettone, ideato da Carmen Carfora, sarà devoluto per l'assistenza svolta dall'associazione nata e fondata da un'idea di Patrizia Gargiulo nel 2014.

In particolare, "Donne per il sociale" offre supporti legali, psicologici e di mediazione familiare gratuitamente a donne e bambini vittime di violenza, e uomini separati in seria difficoltà economica. Si adopera, inoltre, per informare gli adolescenti dei danni irreversibile causati dalla droga e dall'alcool. Combatte il Bullismo, altro fenomeno dilagante tra i giovani. Durante l'anno organizza convegni ed eventi, e un calendario (stasera alle 18 la presentazione a Napoli con tanti ospiti d'eccellenza), i cui proventi vengono destinati a scopi benefici e tratta di temi sociali.

Dopo un lungo periodo di studio e sperimentazione, all’interno del laboratorio del Sun's Royal Park, nasce così un panettone che si caratterizza per l’altissima qualità delle materie prime e per un lungo processo di lavorazione e lievitazione: dall'uso del lievito madre, alle bacche di vaniglia del Madagascar (i puntini neri che potrete notare all’interno dell’impasto), dal burro francese fino a qualcosa di ancora più prezioso, coltivato con cura e in regime biologico proprio a Cervino, cioè le albicocche e le arance. Questo borgo casertano faceva parte del Real sito di Caserta durante il Regno dei Borbone a Napoli. Lo stesso Carlo III di Borbone che, aveva a Cervino una sua dimora per le "Real Delizie" - in questi boschi il re cacciava soprattutto cervi e pernici -, diede disposizione di porre qui il punto per la raccolta e lo smercio sui mercati delle arance, delle albicocche e dell'olio.

«Oltre al panettone, in realtà, sarà possibile acquistare anche altri dolci della nostra tradizione - spiega Carfora -, realizzati direttamente nel laboratorio del Sun's Royal Park, sempre con materie prime selezionate e realizzate dai noi in tenuta o acquistate da piccoli artiginai della zona, in ricordo del profumo dei dolci fatti in casa. Tutto è fatto interamente a mano, con la dedizione che la tradizione richiede, ed è privo di conservanti. Per il panettone, infatti, il mio cnsiglio è di consumarlo entro 45 giorni dalla produzione». Il panettone si può acquistare (o richiederne la spedizione) direttamente al Sun's Royal Park di Cervino al 082331366 (www.sunsroyalpark.com)