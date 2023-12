Salerno, dalla violenza alla formazione: consegna dei diplomi professionali ad otto donne fuggite da un marito violento

Il centro antiviolenza Febe in sinergia con la casa di accoglienza La Crisalide ed in partenariato con le politiche sociali del comune di Salerno e la Regione Campania, mettendo in atto le tematiche affrontate nel mese di novembre, domani, nella sala giunta, alle 10.00, si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi professionali del centro sportivo educativo nazionale – area discipline bionaturali – ad otto donne ex vittime di violenza, che dopo aver avuto il coraggio di denunciare, hanno cambiato la loro vita, partecipando ad un proggetto formativo e di rinascita, un percorso formativo di 250 ore che le ha qualificate come operatore del benessere per un favorevole inserimento lavorativo, nel settore alberghiero e del turismo. Difatti la qualifica riconosciuta su territorio nazionale con la legge 4/2013, permettera’ a queste otto donne di inserirsi in centri benessere, strutture alberghiere, strutture termali, cliniche private, oppure esercitare la libera professione. la rete creata dall’associazione la crisalide, ha fatto si che imprenditori del settore alberghiero e termale porgessero l’attenzione a questo meritevole progetto, offrendo alle donne un’opportunita’ lavorativa per la prossima stagione.



Secondo la presidente dell’associazione La Crisalide, Roberta Bolettieri, «per sensibilizzare chi ci ascolta ed aiutare le numerose donne vittime di violenza in difficoltà, e incoraggiarle a denunciare, bisogna dar loro progetti di formazione per un’indipendenza economica, bisogna garantire una seconda opportunita’ di rinascita, e lo si può fare solo attraverso una rete interistituzionale; solo sensibilizzando la comunità e con proposte costruttive si puo’ dare un valido aiuto per un cambiamento culturale privo di disuguaglianze di genere.

Sono onorata di aver potuto dar voce insieme all’assessore delle politiche sociali di Salerno, Paola de Roberto e l’ausilio del consigliere regionale Franco Picarone, ad otto donne fuoriuscite dalla violenza, e auguro loro di essere portavoce di una rinascita concreta per tante altre donne».