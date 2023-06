Calcio senza barriere il 4 giugno al campetto del Molosiglio

Domenica 4 giugno, il giorno dell'ultima festa scudetto del Napoli. Ma anche la giornata dello Sport, che sarà celebrata dalla Prima Municipalità con un evento. «Per celebrare la giornata nazionale dello sport nella Prima Municipalità abbiamo organizzato presso il campetto di calcio dei Giardini del Molosiglio una partita con gli atleti Junior e Senior della squadra del Napoli for Special - dichiara Giovanna Mazzone presidente della Municipalità 1- L'obiettivo è in questa giornata accendere i riflettori sull'importanza dello sport come strumento di crescita e di integrazione e vedere come lo sport oltre che necessario per lo sviluppo della personalità di tutti i ragazzi».

«L'evento “Calcio senza barriere” nasce con l'intento di far conoscere alle famiglie del nostro territorio - dichiara Benedetta Sciannimanica, assessore alle Politiche Sociali e allo Sport della Municipalità 1 - una bellissima realtà che vede tanti ragazzi impegnati nello sport nazionale con la maglia del Napoli, che proprio il 4 giugno sarà ufficialmente insignito del titolo di campione d'Italia».

«Per me che da anni sono attivo nel mondo del sociale dare la possibilità a dei ragazzi speciali di vivere il sogno del calciatore e diventare protagonisti nella loro squadra del cuore - spiega Gerardo Luongo, èpresidente della squadra Napoli For Special - è un’emozione unica.

Lo sport è di tutti ed il progetto Napoli For Special è una grande opportunità».

La manifestazione si svolgerà a partire dalle ore 10 di domenica 4 giugno presso il campetto di calcio della Municipalità 1, sito in via Acton, all’interno dei giardini del Molosiglio e terminerà con la premiazione degli atleti partecipanti alle ore 12 circa.