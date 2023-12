Solidarietà e prevenzione, Pink Party contro il tumore al seno

“Pink Christmas Party”: a Nola il gala della prevenzione contro il tumore al seno con gli specialisti della Breast Unit del Cardarelli di Napoli. Testimonial della serata (che si è svolta lunedì) è stata Rosalia Porcaro, che ha presentato l’iniziativa del "Panettone rosa” promossa dall’associazione United for Life e il cui ricavato delle vendite (per tutto il periodo natalizio) sarà interamente destinato al reparto dell’ospedale partenopeo.

Un party interamente in rosa, con la firma della nota wedding planner Pina Pascarella, per combattere il cancro e sostenere i progetti di cura e prevenzione del tumore al seno. Location d’eccezione è stata "Casa Caldarelli" a Nola con l'evento organizzato insieme all'associazione presieduta da Angela Carbone. Un patto di amicizia tra il mondo imprenditoriale e l'associazionismo per continuare il percorso avviato nel 2019 a favore del presidio ospedaliero napoletano, polo di eccellenza del sud Italia per la cura del tumore al seno. Madrina della serata l’attrice Rosalia Porcaro che ha donato agli ospiti anche momenti di intrattenimento. E poi tanta musica con la performance della Son Music e dell'artista Elena Giuditta Parisi che ha incantato con il suono della sua arpa le oltre 300 persone intervenute.

A testimoniare l'impegno della Breast Unit gli specialisti Martino Trunfio e Salvatore Minelli che hanno evidenziato l'importanza della prevenzione. In sala molte pazienti del presidio che hanno raccontato il loro percorso di rinascita e lotta alla malattia. Nel corso della serata è stata inoltre lanciata la campagna del "Panettone rosa" realizzato dal pastrychef Raffaele Caldarelli che sarà possibile acquistare per tutto il periodo natalizio contribuendo così alla finalità sociale.

«Un impegno ma anche una grande responsabilità - spiega Angela Carbone, presidente di United for Life - Ringrazio la città di Nola e tutto l'agro nolano che, come sempre, hanno risposto all'invito sostenendo il nostro progetto. “Ricordati di te” è lo slogan che abbiamo adottato e che vuole essere un messaggio preciso: a Natale sotto l'albero mettiamo la prevenzione». «Un progetto di vita che abbiamo sposato in pieno, ben consapevoli dell'importanza di questi temi - aggiunge Raffaele Caldarelli - il panettone rosa nasce proprio per questo, per coccolarci a Natale ricordandoci di quanto sia preziosa la vita e di come aiutare chi è in difficoltà».