Lunedì 15 Ottobre 2018, 10:46

SORRENTO - L'amministrazione comunale ha approvato il progetto di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani delle scuole medie e superiori. Un adolescente su due subisce atti di bullismo, due ragazzi su tre sono vittime di cyberbullismo e una vittima di cyberbullismo su dieci tenta il suicidio. Sono alcuni dei drammatici numeri relativi ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, un fenomeno in continua crescita nel nostro Paese, che può essere combattuto attraverso una nuova coscienza e sensibilizzazione.Su proposta dell'assessore alle Politiche Giovanili, Massimo Coppola, sono stati stanziati fondi che nei prossimi mesi saranno impiegati per le attività. Sei gli appuntamenti previsti, coadiuvati da figure professionali come psicologi e avvocati, al fine di analizzare il fenomeno in tutte le implicazioni sociali e giuridiche. «Crediamo -che sia dovere dell'amministrazione comunale affrontare un fenomeno tristemente sempre più presente nella nostra quotidianità - sottolinea Massimo Coppola -. Partiamo dai nostri ragazzi per costruire una società del domani migliore».