«Un uovo Sospeso», l'iniziativa pasquale per i bambini del Policlinico di Napoli

Si è conclusa con i sorrisi e la gioia dei bimbi ricoverati in ospedale, l'iniziativa solidale «Un uovo Sospeso», che ha visto i volontari dell’associazione «Sempre e per Sempre» impegnati durante la Pasqua appena trascorsa nella raccolta e nella consegna delle uova di cioccolato. Sono state molte le persone generose, che hanno deciso di donare attimi di felicità ai piccoli pazienti ricoverati presso i reparti di: Pediatria del Policlinico Nuovo di Napoli padiglione 11°A e Onco-ematologico Pediatrico del Policlinico Luigi Vanvitelli di Napoli.

La campagna solidale dell’Associazione si è mossa su doppio binario, raccogliendo anche fondi devoluti all’Associazione «Diamounamano», per la realizzazione di una nuova ludoteca all’interno del Reparto di Pediatria del Policlinico Nuovo di Napoli.

«Il progetto un uovo sospeso è stato portato a termine con successo grazie al grande cuore delle persone, che hanno accolto in pieno il messaggio della Santa Pasqua.»Questo quanto dichiarato da Stefano Cesaro, Presidente dell'Associazione «Sempre e per Sempre», che ha precisato: «Voglio ringraziare tutte le persone che hanno aderito e quelle che, singolarmente, si sono attivate per donarci uova da regalare, coinvolgendo anche amici, colleghi e conoscenti.Grazie a Diego Armando Silvestre, Vicepresidente dell’Associazione, per il suo fondamentale contributo, che insieme al prezioso lavoro dei soci ha reso tutto questo possibile. Un grazie particolare alla 'Cartolibreria Happy' per la disponibilità e il forte supporto datoci in questa nostra iniziativa, e agli esercizi commerciali che hanno aderito: Super Market in Via Arno 56 Casandrino; Supermercato Polliland _ non solo polli»