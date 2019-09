Una caprese da guinnes in Piazzetta per la Croce Azzurra di Padre Pio

Mercoledì 18 Settembre 2019, 19:11

Capri. Una giornata di solidarietà dedicata a reperire i fondi per un impianto di climatizzazione all’interno dell’ambulanza Croce Azzurra di Padre Pio. Ecco l'obiettivo che si è prefissato il Rotary Club isola di Capri per questo sabato 21 Settembre alle 11.30 in Piazzetta, quando è prevista la realizzazione di una torta caprese gigante, di 3 metri quadrati di superficie e di circa 100 kg di peso, che sarà distribuita presso la Piazzetta della Funicolare,.L’evento è stato organizzato e promosso dal Rotary Club Isola di Capri, col patrocinio della Città di Capri, in collaborazione con imprenditori e sponsor che hanno preso parte all'iniziativa.Ha dichiarato Antonino Moccia, presidente del Rotary Club isolano: “l’intento del Rotary Capri, attraverso la mia presidenza, é sempre più quello di sostenere iniziative con finalità benefiche, con lo scopo di coadiuvare l’attività di tante associazioni come la Croce Azzurra di Padre Pio che si prodigano molto nell’interesse della collettività isolana”.Gusto e solidarietà per una giornata da record, grazie alla maestria e generosità del maestro pasticciere Mario Buonocore con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Axel Munthe che realizzeranno e distribuiranno in Piazza le fette della “caprese” di solidarietà insieme ai volontari della Croce Azzurra di Padre Pio. Le fette di torta saranno vendute in piazza ed il ricavato andrà alla Onlus Croce Azzurra di Padre Pio operante sull’isola di Capri, che effettua il trasporto dei malati verso gli ospedali napoletani per le cure occorrenti. L’ammodernamento dell’autoambulanza permetterà al malato di affrontare il viaggio nel veicolo, nella stiva della nave, ad una temperatura adeguata. La manifestazione sarà allietata dalla gentile partecipazione del gruppo folkloritstico Scialapopolo.Tante le associazioni ed i privati coinvolti: in primis Il Rotary Capri, i volontari della Croce Azzurra di Padre Pio, gli alunni dell’Istituto Alberghiero Axel Munthe Capri. Tanti anche gli sponosr che hanno contribuito alla realizzazione della torta da guinnes, tra cui: la Gelateria Pasticcieria Buonocore, i Supermercati Decò, Porta Costruzioni srl, AGRI.ME agricoltura mediterranea e D’Avino.