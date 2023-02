Il cimitero delle Fontanelle sarà assegnato a un privato. Il Comune di Napoli ha pubblicato, alla fine della scorsa settimana, il bando per partecipare all’assegnazione: ci sono trenta giorni di tempo per presentare la candidatura, riservata ad enti del terzo settore che abbiamo specifica competenza sulla gestione e sulla valorizzazione di un sito culturale e turistico.

Si tratta di una svolta per il futuro del sito delle Fontanelle che è sempre stato gestito direttamente dal Comune. E la svolta prevede anche una novità: non sarà più gratuito l’ingresso al cimitero delle capuzzelle ma ci sarà un biglietto del valore massimo di dieci euro sul quale in Comune chiederà un versamento del 15 per cento.



Sono in corso lavori per risistemare la struttura che è rimasta chiusa dei giorni del lockdown del 2020. Nell’estate di quello stesso anno ci fu una breve riapertura ma i cancelli vennero serrati dopo qualche giorno, in seguito all’aggravamento dei problemi strutturali delle grotte che custodiscono le ossa. Dall’estate del 2020 il sito è stato vietato ai napoletani e ai turisti.

C’è stato un lungo momento di abbandono poi, con l’avvento della Giunta Manfredi, i primi segnai positivi: la richiesta di verifiche strutturali a un’azienda spin off della Federico II, poi l’avvio dei primi interventi a spese del Comune che dovrebbero consentire la riapertura entro la prossima estate. Il punto interrogativo sull’effettiva apertura è legato a una parte dei lavori della quale dovrà farsi carico chi vincerà il bando per la gestione delle Fontanelle.

APPROFONDIMENTI Napoli, ecco i progetti di Renzo Piano per rilanciare Fontanelle e rione Sanità «Il cimitero delle Fontanelle appartiene al popolo», sabato il presidio Cimitero delle Fontanelle, sindaco di Napoli in campo per la riapertura: stanziati 200mila euro

L’ente del terzo settore che gestirà il sito dovrà avere almeno quattro addetti assunti a tempo determinato, accollarsi l’onere dell’ispezione periodica e dei monitoraggi delle grotte che ospitano le ossa, della rilevazione dei livelli di Gas Radon, della realizzazione ed implementazione dei servizi igienici e della guardiola del custode, della realizzazione di un sistema di raccolta e regimentazione provvisorio delle acque provenienti dal sito sovrastante e della manutenzione ordinaria, con la pulizia, dell’intera struttura. Chi prenderà in gestione il sito dovrà anche garantire due differenti polizze assicurative, per danni a persone o a cose, con rispettivi massimali da tre milioni per ciascun anno di gestione.

Il Comune chiede anche un piano di valorizzazione culturale e turistica con specifiche operazioni di diffusione di notizie e realizzazione di eventi che attirino l’attenzione di media e di turisti. Nel bando è previsto esplicitamente che l’ingresso sarà gratuito per tutti i napoletani che vivono nella terza municipalità, oltre che per le guide turistiche e per i disabili. C’è anche una precisa nota che prevede la possibilità di far effettuare visite guidate anche a terzi, ovviamente pagando il biglietto d’ingresso.

La questione dell’affidamento ai privati ha messo in subbuglio il quartiere che considera il cimitero delle Fontanelle come un bene di tutti. Alcune associazioni che, da sempre, si occupano di valorizzare le Fontanelle, ritengono che le caratteristiche per aderire al bando siano troppo stringenti per piccole realtà territoriali e si sentono escluse a priori da ogni possibilità. È in corso di organizzazione una manifestazione, scaturita dal basso, alla quale sono pronte a partecipare tantissime piccole associazioni, a partire da quella creata da ex studentesse del Caracciolo guidate dalla professoressa Spasiano, oggi in pensione, che nel corso degli ultimi mesi hanno chiesto in più occasioni, e a gran voce, la riapertura del cimitero delle capuzzelle. Furono proprio le ex studentesse, esattamente un anno fa, a San Valentino del 2022, a piazzare un gazebo davanti al cancello chiuso chiedendo al Comune di riaprire presto e di permettere al quartiere di riprendere le attività di accoglienza dei turisti alle Fontanelle.