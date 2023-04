Sarà una Partenope per tutti i gusti, quelli di famiglie reali e comuni, nei numeri e nell’offerta. In arrivo, nel lungo weekend del ponte della Liberazione, circa 450mila turisti – secondo le stime dell’assessorato al Turismo di Teresa Armato. Cultura da Caravaggio a Picasso passando per Raffaello, sport da vivere (con la Walk of Life) e da visitare, con Largo Maradona e la città tinta d’azzurro. Cibo, musica e spazio anche per i bimbi. Il 25 aprile ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali, compresi dunque i siti gestiti dalla Direzione regionale Musei Campania (tra cui Certosa di San Martino, Duca di Martina e Sant’Elmo). L’offerta artistica, in città, è a livelli massimi.

A Capodimonte ingresso free il 25, come al Mann e Palazzo Reale. Centro storico già pieno di traffico pedonale, ieri sera. Non facilissimo trovare posto a tavola. Ma è una Napoli per tutti i gusti, dicevamo. Palati pop e palati reali. A dimostrarlo, non solo il tour di Don Pedro di Borbone e suo figlio Jaime, ieri in città, ma anche la cena romantica con vista sul Golfo per Alberto II e Paola Ruffo di Calabria. Gli ex reali del Belgio - in visita a Napoli - non hanno voluto rinunciare al tradizionale appuntamento con la gastronomica mediterranea al Borgo Marinari, precisamente alla Scialuppa di Salvatore Starita. «Una coppia splendida - dice lo chef-patron del locale - Nel pomeriggio avevano prenotato, ho chiesto se avessero esigenze particolari: mi hanno risposto che volevano essere turisti come tanti e li ho accontentati. Nessun clamore e tanta classe».

A Capodimonte spicca la mostra Gli Spagnoli a Napoli, che ha riportato in città dopo 400 anni la “Madonna del pesce” di Raffaello. Al Mann continua il successo per “Picasso e l’antico”. A Palazzo Reale, grande attesa per i Dialoghi intorno a Caravaggio, mostra curata dei direttori Mario Epifani e Sylvain Bellenger. Non è tutto: l’edizione ’23 di Aperti per Voi in Campania (iniziativa del Touring Club) è dedicata ai siti borbonici: tour alla Chiesa dei Santi Severino e Sossio, San Paolo Maggiore e Reggia di Portici. Tante le gite previste in siti fuori porta, come la Piscina Mirabilis, e le prenotazioni nei siti cult e spesso sold-out, come Cappella Sansevero o Santa Luciella. Tra le novità, le 4 sculture di Philip Colbert a San Martino: aragoste pop come alter ego dell’artista, per una mostra promossa dal Comune con Bam srl Eventi d’arte. Ricca la pagina di eventi e spettacoli. Telethon ha organizzato per domenica la Walk of Life, gara a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche con partenza dal Plebiscito dalle 8.30. Domani torna poi la Vulcanica (partenza al mattino dalla Bicycle House in Galleria Principe).

Una ciclostorica con soste panoramiche. Passando alla musica, stasera ci sono Francesca Michelin in concerto al Teatro Bellini e Ramin Bahrami al Trianon, che prosegue il sostegno alle proteste anti-regime in Iran. Lunedì in Galleria Borbonica sarà l’ora del Concerto al Buio. Martedì partirà il festival History 90 al Nabilah. Stasera all’Edenlandia (16.30 e 18.30) ritorna “Lucillakids”, star YouTube amata dai bimbi. Domani alle 11, al Monastero delle Trentatrè, Helga Sanità curerà il focus storico-culturale sulla pasta e patate nell’ambito di Vedi Napoli e poi mangia. Degustazioni gratis, previa prenotazione.



Per Pasqua in città sono arrivati 220mila visitatori, con un incasso di circa 60 milioni. Numeri record, probabilmente destinati a essere superati da quelli del ponte appena iniziato. Secondo i dati Gesac, all’aeroporto di Capodichino, da ieri e fino a mercoledì 26, sono previsti 225mila passeggeri (75mila sul segmento nazionale e 150mila internazionale), con una media di 37500 al giorno, più che nel ‘22. Quanto all’incoming, le destinazioni preferite dai napoletani sono metropoli continentali e Sharm el Sheikh. Oltre ai collegamenti con le principali città europee e verso il mercato emergente del Medio Oriente, con voli per Abu Dubai, Dubai e Riyadh, sono operative le rotte per i maggiori hub (Monaco, Parigi Charles de Gaulle, Francoforte, Londra, Istanbul).

Per quanto riguarda gli arrivi dall’estero, i mercati di provenienza più significativi sono Gran Bretagna, Francia, Germania, Scandinavia e Paesi Baltici. Quanto agli hotel, nel fine settimana si supera l’80% del tasso di occupazione camere – spiegano da Federalberghi – ma in tanti soggiorneranno 4 notti (compreso il lunedi di ferie), soluzione ottima anche per la delocalizzazione del turismo in aree meno centrali della città.