Positano, quella stanza sulla terrazza per ospitare Mastroianni

Carlino era convinto che John Steimbeck avesse ragione quando aveva scritto: «Positano è un posto di sogno che non vi sembra vero finché non ci siete, ma di cui sentite con nostalgia tutta la profonda realtà quando l’avete lasciato». Eppure Positano era ancora un luogo conosciuto da pochi appassionati quando il ventitreenne Carlo Cinque, conosciuto da tutti come Carlino, spinse la sorella e il cognato ad aiutarlo nel progetto di aprire il suo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati