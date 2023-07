Torna l’incubo blackout nel centro di Sorrento. E sempre nel periodo in cui la Costiera fa registrare il pienone di turisti. Da giorni una parte della città nelle ore serali piomba nel buio. Abitazioni, ma anche ristoranti, bar e negozi si ritrovano senza elettricità. Con le inevitabili conseguenze che ciò comporta: clienti che vanno via (in alcuni casi senza pagare perché non funzionano i Pos), cibo e alimenti che rischiano di andare a male, internet e telefoni fermi, elettrodomestici danneggiati.

I primi problemi si sono manifestati nell’ultimo fine settimana, in particolare quando, nel pomeriggio di sabato, la corrente è saltata in una parte dei vicoletti della zona antica di Sorrento fino a coinvolgere il corso Italia, strada dello shopping e dei locali più frequentati dai turisti. «Siamo partiti da distacchi di pochi minuti fino ad arrivare a due ore martedì sera - spiega il titolare di un pub -. Finché c’era la luce naturale siamo riusciti in un modo o nell’altro a tamponare, poi con il calare della sera la situazione è divenuta insostenibile e molti avventori hanno deciso di andare via».

Oltre a perdere clienti si rischiava di rimetterci anche le attrezzature a causa degli sbalzi di tensione.

«Martedì abbiamo avuto ben cinque blackout, l’ultimo dei quali si è risolto solo alle 22.30 - conferma l’esercente -. Purtroppo anche le segnalazioni ai fornitori del servizio non davano risultati, basti pensare che ad un certo punto è stato attivato un sistema di risposta automatica che indicava il ripristino alle 3 del mattino e alcuni colleghi hanno preferito chiudere».

«Purtroppo, come già accaduto in passato, siamo di fronte al problema dell’energia elettrica che va e che viene nel centro storico - sottolinea il presidente di Confcommercio Sorrento, Vincenzo Ercolano -. Blackout continui mentre i vicoletti sono pieni di turisti che, di conseguenza, disertano negozi, bar e ristoranti. Dopo numerose proteste E-distribuzione ad inizio anno era intervenuta per risolvere, ma qualcosa è andato storto».

«Disservizi che devono essere risolti in tempi rapidi - l’appello del presidente di Confcommercio Sorrento - perché stanno causando danni economici ai commercianti e anche ai residenti che si vedono gravemente danneggiati elettrodomestici e apparecchiature elettroniche». I tecnici dell’azienda che distribuisce l’energia già da un paio di giorni hanno aperto un cantiere nell’area interessata dai blackout. «Insieme al sindaco Massimo Coppola ci siamo immediatamente attivati con E-distribuzione per risolvere la questione e tutelare cittadini, imprese e turisti - sottolinea l’assessore alla Manutenzione, Eduardo Fiorentino -. In questi giorni ho controllato le attività in corso in via Tasso ed entro oggi dovrebbe essere tutto risolto. Per scongiurare ulteriori guasti abbiamo chiesto alla ditta di fornire assistenza tecnica h24 e di tenere una squadra in zona».