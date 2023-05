Cane appena adottato attraversa autostrade e foreste: 65 chilometri per tornare nella sua vecchia casa

Ha corso per 27 giorni. Dritto verso casa. È la storia di Cooper, un cane appena adottato che ha deciso di lasciare la sua abitazione per quella dove'era nato e aveva vissuto a lungo. La razza? Un golden retriver che si è incamminato senza perdere tempo.

Cane adottato fa 65 chilometri per tornare a casa

Un cammino estenuante. Ma anche pericoloso. Durato 27 giorni, dove l'animale ha attraversato autostrade e foreste per tornare nella città dove viveva da cucciolo. Una storia che parte da lontano. Cooper era stato portato al canile, poi (finalmente) aveva trovato un nuovo padrone. Nigel Fleming, fotografo di Dungannon, in Irlanda del Nord. Una relazione che non ha funnzionato.

La fuga

«Sono uscito dall'auto per iniziare una passeggiata con i miei 4 cani. La prima dall'arrivo di Cooper. Ma appena ha visto la portiera aperta è fuggito. Ha saltato sopra Molly ed è corso via», racconta il signor Fleming al The Telegraph. «È stato un disastro. Cooper non aveva la minima idea di dove fosse, ho provato a inseguirlo, ma in un istante è svanito nel nulla. Ho avuto paura per lui per tutto il tempo».

Il fiuto

Cooper seguendo il suo fiuto ha camminato per quasi un mese, ininterrottamente, arrivando dove voleva. A Tobermone, città dove ha vissuto i suoi primi anni, in campagnia di suo fratello George. Entrambi sono stati portati al canile dai vecchi proprietari, ma purtroppo per lui non ha trovato né suo fratello né il vecchio padrone.

Ritrovato

Il signor Fleming stava iniziando a perdere le speranze di poter ritrovare il suo nuovo amico a quattro zampe. Quando, grazie all'ente benefico Lost Paws Northern Ireland, lo ha rintracciato. In quei 27 giorni, infatti, l'organizzazione ha ricevuto diverse segnalazioni. «Ha fatto una cosa incredibile, ma i cani sono incredibili. Adesso spero di aver l'occasione di entrare nel cuore di Cooper per far sì che si senta a casa anche con me».