Sabato 8 Giugno 2019, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 21:15

Ha lasciato il cane chiuso nel bagagliaio dell'auto, rischiando di farlo morire di caldo. Protagonista un uomo sulla sessantina e il suo fedele labrador. Una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo tragico se non fosse stato per l'intervento di alcuni passanti che hanno notato la Mercedes parcheggiata in via Candia: l'animale sofferente chiuso nel bagagliaio da ore, con una temperatura esterna oltre i 30 gradi.Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. La pattuglia una volta arrivata in via Candia ha cercato di rintracciare il proprietario dell'animale. Una volta contattato, all'uomo è stato intimato di aprire immediatamente il baule per far uscire il labrador. Dopo aver esaminato le condizioni di salute del cane che fortunatamente stava bene, i militari hanno denunciato il proprietario per maltrattamenti agli animali: ora dovrà presentarsi davanti al giudice.