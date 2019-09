Baratta il suo cane per un iPhone e posta tutto sui social, l'amico: «Sei un idiota»

Sabato 28 Settembre 2019, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 14:31

La fedeltà del suo cane per un iphone nuovo. Così un ragazzo ha cercato di barattare il suo golden retriever in cambio di un cellulare di ultima generazione, raccontando poi tutto sui social. Una bravata che gli è costata una valanga di commenti indignati. Non solo, dopo lo scambio, ha raccontato tutto anche ad un amico su Whatsapp. Conversazione che è finita in rete ed è diventata virale. La storia è stata riportata da La Stampa.Il proprietario di Gohan Banda - questo il nome del cane - voleva assolutamente l'ultimo iphone uscito. Così ha pensato bene di vendere il suo amico a quattro zampe. Poi, soddisfatto di quanto ottenuto ha pubblicato un post su Instagram dove ha affiancato la foto del quattrozampe al telefonino «Questo è l’ultimo stato di Gohan Banda» scrive sull’immagine dell’animale e poi: «Mi sento soddisfatto, dato che almeno ho dato a Gohan una bella vita, prometto di fare lo stesso con te». Poi ha raccontato la vicenda a un amico su Whatsapp. La conversazione è stata pubblicato e ha fatto il giro del web. «Hai venduto il tuo cane?» gli chiede e il giovane risponde: «L'ho barattato». «Che brutta persona» gli risponde l’amico, ma il giovane insiste: «Sono un uomo d’affari» ma l’amico replica ancora: «Che idiota».