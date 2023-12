Cane goloso mangia l'intera scatola di cioccolatini, la padrona preoccupata: «Sono corsa subito dal veterinario»

Erin Lewis è una tiktoker di Birkenhead, Inghilterra, che spesso posta video su TikTok in compagnia del suo cane Mow, un cocker spaniel molto vivace. Mow, a causa del suo carattere un po' prorompente, ne combina sempre una causando molta preoccupazione alla padrona che gli è molto affezionata. In uno dei video pubblicati sul social, Erin ha raccontato l'ultima disavventura vissuta con Mow.

Nel video pubblicato all'interno del suo profilo TikTok, Erin Lewis ha spiegato che si stava preparando per andare ai mercatini di Natale insieme alla mamma, quando, sul tappeto del salotto ha notato delle carte che brillavano, quindi, ha cercato di capire cosa fossero e non ci ha messo molto a risolvere il mistero. «Mow ha mangiato quasi tutta la confezione di cioccolatini.

Appena ho capito la gravità della cosa, sono subito corsa a chiamare il veterinario che mi ha detto di portarlo in ambulatorio. Una volta arrivati, a Mow è stata fatta un'iniezione particolare per farlo vomitare e così ripulirlo. Il cioccolato, infatti, è altamente tossico per i cani e non va bene che resti nel loro organismo. Per fortuna che la giornata sarebbe dovuta essere tranquilla».

Tutti coloro che hanno il piacere di avere un cane nella propria vita, sanno per certo che il cioccolato è altamente tossico. Infatti, questo alimento tanto amato dagli umani, contiene una sostanza che si chiama teobromina e che è tossica per gli amici a quattro zampe. Se un cagnolino ingerisce una piccola quantità di cioccolato, ecco che potrebbe soffrire di vomito, diarrea, convulsioni e problemi cardiaci.