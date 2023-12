Si addormenta 10mila volte al giorno: ecco quale animale dorme solo per 4 secondi alla volta (con grandi benefici)

L'affascinante comportamento del sonno nei Pinguini dal collare (Pygoscelis antarcticus) è stato oggetto di uno recente studio, che ha svelato una pratica straordinaria: questi uccelli si addormentano mediamente circa 10mila volte al giorno. I Pinguini dal collare hanno bisogno di oltre 11 ore di sonno giornaliero, ma ciò avviene in brevi frammenti di soli quattro secondi ciascuno. Questa scoperta è emersa da un'osservazione approfondita di una colonia di pinguini in Antartide, condotta da un team di ricercatori provenienti dal Lyon Neuroscience Research Centre e dal Korea Polar Research Institute.

L'importanza dello studio

L'analisi dei dati, pubblicata sulla prestigiosa rivista Science, ha svelato che questo particolare modello di sonno frazionato potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella vita quotidiana dei Pinguini dal collare.

La peculiarità di questa pratica è che consente loro di mantenere un costante stato di vigilanza sui propri nidi, accumulando nel contempo il necessario riposo. In contrasto con la concezione comune che la frammentazione del sonno possa avere effetti negativi, i risultati indicano che per questi pinguini potrebbe trattarsi di una strategia vantaggiosa.

«Sapere di più su come diversi animali dormono è cruciale per definire e limitare le idee su quale sia lo scopo del sonno», afferma la neuroscienziata Chiara Cirelli dell'Università di Wisconsin-Madison. Studiare il sonno di animali nel loro habitat è particolarmente prezioso, aggiunge, perché molte ricerche sul sonno negli animali vengono condotte in «condizioni molto controllate e sicure... quindi potrebbero essere fuorvianti».

I ricercatori hanno notato che questa flessibilità nel sonno sembra essere correlata al successo riproduttivo della specie, aprendo la strada a interrogativi intriganti sulla natura e sugli effetti del sonno frazionato. In un campo in cui la comprensione tradizionale del sonno è stata consolidata, questa ricerca offre una prospettiva affascinante su come diverse specie affrontano le esigenze del riposo. La flessibilità del sonno nei Pinguini dal collare, se da un lato sfida le nozioni tradizionali, dall'altro evidenzia la ricchezza della diversità nel regno animale.