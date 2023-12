«Devo trasferirmi per lavoro, potete sopprimere il mio cane?». La richiesta assurda di un uomo al canile: la risposta

Quando l'amor proprio e il comfort si uniscono, il risultato è la triste storia di un uomo di Anna, città del Texas negli Stati Uniti, che ha chiesto a un canile di sopprimere la sua Eve, un bulldog francese di 5 anni, per inconciliabità con il suo nuovo lavoro.

Una richiesta assurda che è stata immediatamente respinta dai dipendenti del rifugio per cani, costretti a rivolgersi al Lone Star Dog Ranch & Dog Ranch Rescue della città.

L'ex proprietario di Eve avrebbe fatto richiesta al canile per sopprimere il bulldog, tramite eutanasia.

La domanda non deriva da un motivo riconducibile alla sfera di salute del cane, quanto alla vita personale dell'uomo che, per lavoro, doveva trasferirsi e non poteva portare con sé il suo cane.

La richiesta è stata respinta e Eve è stata consegnata a un rifugio per animali di Forth Worthal (Texas), al sicuro dal suo padrone.

Nei giorni scorsi, sui social, lo staff del canile ha pubblicato un post per segnalare quanto accaduto e denunciare l'assurdo comportamento dell'uomo. «Ci prenderemo cura di lei, non può e non deve essere soppressa». si legge nel testo.