Colorano il cane con la vernice verde, le immagini choc fanno il giro del mondo

Dipinto di verde cercava con disperazione il cibo in lacrime. In queste condizioni è stato fotografato un cane nei giardini di un quartiere residenziale di Petaling Jaya, in Malesia. L'animale, che presumibilmente era stato intossicato con della vernice verde, cercava conforto e del cibo.

I residenti della zona però hanno voluto condividere le immagini choc e cercare di dare un aiuto all'animale indifeso. «Chiunque abbia compiuto questo gesto, deve essere un malato di mente. È totalmente disumano pensare di fare cose del genere», ha scritto un ragazzo della zona che ha postato le immagini su Facebook dove ha chiesto aiuto per questa povera bestia.

Il post è stato condiviso decine di volte e ha fatto il giro del mondo, tanto che le autorità sono sulle tracce del possibile responsabile di un atto di così terribile violenza nei confronti di un animale indifeso. La Malaysian Association of Veterinary Pathology (MAVP), ha preso in cura il cane che si trova in gravi condizioni. La vernice, infatti, per gli animali può anche essere fatale, perché interrompe il sistema respiratorio, causa nausea, vertigini e allergie alla pelle.

Ultimo aggiornamento: 21:00

