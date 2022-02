Gallina entra nell'area di sicurezza del Pentagono: la foto è virale

"Si era semplicemente persa cercando di attraversare la strada? O è una spia mandata qui per rubare segreti di stato? Per ora tiene il becco chiuso." Il Military Times, testata statunitense specializzata in assunti militari, scherza sull'episodio avvenuto ieri, lunedì 30 gennaio, quando una gallina è stata avvistata mentre si aggirava all'interno della zona di sicurezza del Pentagono negli Stati Uniti, una delle aree più protette e sorvegliate del mondo.

Il post su facebook è diventato virale

A diffondere la notizia tramite un post su Facebook, diventato subito virale sul web, è stata l'associazione animalista "Animal Welfare League" di Arlington i cui agenti sono stati chiamati dai militari per venire a prendere il volatile.

«Apparentemente, la risposta a "perché il pollo ha attraversato la strada" è... per arrivare al Pentagono?!» si legge nel post, che prosegue:«Questa mattina molto presto, questa gallina è stata beccata mentre si aggirava di nascosto nell'area di sicurezza al Pentagono (non stiamo scherzando) e i nostri agenti sono stati chiamati per venirla a prendere. Il sergente Ballena l'ha portata sana e salva al rifugio dove resterà finché non troveremo una nuova casa per lei! Ora serve un nome per lei - suggerimenti accolti!»

Sotto al post, che conta già oltre 500 interazioni, il popolo del web si è scatenato in commenti divertenti, tra chi si è offerto di adottarla e chi propone per lei il nome di Penny (diminutivo di Pentagono) o di Ethel Rosenberg, celebre spia sovietica condannata a morte negli Stati Uniti negli anni '50.