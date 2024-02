Gatta sopravvive 100 giorni tra le macerie degli incendi che hanno devastato Maui e ritrova i suoi padroni: «Ora non vuole più uscire di casa»

L'inferno di Maui della scorsa estate ha lasciato dietro di sé un numero enorme di morti, feriti e dispersi. Il bilancio ufficiale parlava di 115 vittime. Oltre agli essere umani, a vivere quei giorni di disperazione sono stati anche gli animali. Molti sono rimasti feriti o senza una casa dopo essere stati separati dai loro proprietari nel bel mezzo delle evacuazioni.

La storia di uno di loro ha però avuto un lieto fine. Sei mesi dopo, una gatta di tre anni di nome Mahina si è riunita ai familiari. La micia ne ha dovute passare tante. Prima di essere salvata dall'associazione Maui Humane Society, come ha raccontato la CBS Evening News in un video su TikTok, la gatta ha viussuto 100 giorni nella città devasta dagli incendi.

I proprietari, scrive il New York Post, hanno provato a cercarla e hanno presentato una denuncia di smarrimento subito dopo averla persa, ma alla fine le loro speranze di ritrovarla erano svanite.

La famiglia si è quindi trasferita a migliaia di chilometri di distanza, nel Montana, senza Mahina e senza sapere se l'avrebbero mai rivista.

Dopo averla trovata, la Maui Humane Society è stata in grado di identificare rapidamente il proprietario di Mahina grazie al suo microchip e sono stati «felicissimi» di scoprire che è sopravvissuta agli incendi, ha detto l'associazione in un post su Facebook.

«La MHS ha coperto il costo del viaggio per portare la gatta, che ha dovuto prendere tre aerei, fino ai proprietari», spiega il post. La Humane Society ha anche condiviso un aggiornamento su Mahina ricevuto dai suoi proprietari: «Mahina sta benissimo. È una gattina felice e ama giocare con il suo giocattolo di piume e guardare la tv con noi. Ora sta sempre dentro casa, ma dato che siamo in Montana e c'è la neve, ha troppo freddo per uscire. È così vivace ed è così felice di essere a casa con i suoi genitori».

Il messaggio di ringraziamento è arrivato anche ai soccorritori: «Grazie mille, non solo per la mia gattina, ma anche per tutti gli altri animali che hanno salvato da questo incendio. Riunendoli alle loro famiglie. È una cosa bellissima», ha concluso.