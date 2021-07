Da Bagnoli a Tribano nel Padovano per tornare dai suoi cuccioli: è la storia di una gatta che ha percorso una decina di chilometri per non lasciare da soli i piccoli appena svezzati. È accaduto al gattile di San Luca di Tribano, dove Iolanda e Maurizio si prendono cura di circa 200 gatti, supportati da alcuni volontari.

