Gatto dilaniato dal lancio di petardi: l'ultima barbarie contro gli animali a Torre del Greco

Due gatti uccisi col veleno ed uno dilaniato dal lancio di petardi, salvo per miracolo grazie ai volontari delle Guardie Zoofile del Corpo Gav. Ancora barbarie contro i gatti della colonia di Poggio Sant’Antonio dove, qualche tempo fa un gattino fu trovato decapitato e amputato. I volontari del Corpo Gav hanno denunciato l’avvelenamento di due felini e il ritrovamento di uno, agonizzante, perché verosimilmente colpito da petardi per gioco.

Il gatto è stato prelevato e portato dai volontari da un veterinario a pagamento che l’ha medicato. Il lavoro dei volontari è capillare sia per la cura che per il salvataggio di molti randagi, spesso bersagli di sadici e criminali. «Troppi animali vengono maltrattati e uccisi senza pietà - dicono i volontari- il nostro appello alle Istituzioni e alla società civile è di salvaguardare gli animali, così come le fasce deboli: anziani e diversamente abili».

«Io ho dovuto fare intervenire i vigili al parcheggio Salle- ha detto la volontaria Anna Matrone- perché ci sono dei ragazzi fra i 12 e 15 anni, veri e propri vandali. Sono dei teppisti volgari, dei selvaggi: oltre a lanciare pietre contro cose e animali, stavano uccidendo un riccio a calci, hanno minacciato di avvelenare i gatti».